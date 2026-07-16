Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

Domenica sapremo chi tra Argentina-Spagna alzerà la Coppa del Mondo nel cielo di New York. Se per l'Albiceleste potrebbe essere la quarta volta, per le Furie Rosse potrebbe essere il secondo trofeo della storia. Nel frattempo, la finale ha già "una squadra protagonista", ovvero il Barcellona. Tra le due finaliste, infatti, ci saranno ben 8 giocatori blaugrana per un totale di 16 giocatori partecipanti alla fase finale del torneo. Numeri impressionanti grazie ai quali il club di Joan Laporta incasserà dalla FIFA un introito milionario.

Barcellona, il Mondiale ti fa ricco: ecco la procedura

una cospicua somma dalla

FIFA per il rilascio dei suoi giocatori internazionali, ovvero 2.893.533 euro.

Si può dire che il 2026 è stato l'anno del Barcellona , non solo in Spagna ma a quanto pare anche nel. Domenicasi contenderanno il titolo del mondo e in campo, tra Albiceleste e Furie Rosse, ci saranno ben 8 calciatori militanti nel club catalano. Andando a fare un riepilogo totale, sono in tutto 16 i giocatori blaugrana impegnati nella fase finale del torneo. Come riporta Mundo Deportivo, il club di Joan Laporta riceverà

Questo in base ai principi della nuova distribuzione approvati nel 2025 dalla FIFA. Il montepremi per i club con giocatori internazionali ai Mondiali è aumentato del 70%, raggiungendo i 303,1 milioni di euro rispetto a Qatar 2022, ma con la principale modifica della suddivisione in una quota di 87 milioni di euro per le partite di qualificazione e di 218 milioni per la fase finale del torneo. Pertanto, il Barcellona riceverà una somma considerevolmente inferiore rispetto al 2022 (4.433.651 euro) a causa dell'aumento del numero di giocatori da includere nella distribuzione, e non semplicemente perché il torneo è passato da 32 a 48 squadre partecipanti.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Ferran Torres del FC Barcelona festeggia il secondo gol della sua squadra con il compagno Marcus Rashford durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Come riporta il nuovo accordo, ogni club riceverà 2.045 euro per giocatore per ogni partita per cui è stato convocato, indipendentemente dal fatto che abbia giocato o meno. Il totale di 87 milioni deve essere suddiviso tra i 23 giocatori convocati da ciascuna nazionale per 905 partite di qualificazione, più 10 amichevoli per ciascuna delle nazioni ospitanti: Stati Uniti, Messico e Canada. Il Barça si è assicurato 153.375 euro per le partite in cui i suoi giocatori hanno preso parte. Raphinha, per esempio, è stato convocato per 13 partite, per un totale di 26.585 euro, pari a 2.045 euro a partita.