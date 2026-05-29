Molto prima di diventare una delle squadre più amate e vincenti del Sudamerica, il Flamengo era semplicemente un club di canottaggio nato sulle rive del quartiere che gli ha dato il nome. "Flamengo" deriva infatti dai fiamminghi che nel XVI secolo frequentavano la baia di Guanabara, lasciando un'impronta così forte da battezzare una delle zone più celebri di Rio de Janeiro. Da quella spiaggia nacque nel 1895 il Clube de Regatas do Flamengo, mentre il calcio arrivò soltanto sedici anni più tardi. Oggi quel nome è diventato un simbolo conosciuto in tutto il mondo e sabato 30 maggio alle ore 21:00 tornerà a risuonare nel Maracanà, dove il Flamengo proverà a riprendere la propria corsa nelle zone altissime del Brasileirão contro un Coritiba deciso a confermare il suo ottimo momento di forma. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FLAMENGO-CORITIBA CLICCA SU BET365.

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Momento delle due squadre

Il Flamengo occupa il secondo posto in classifica con 31 punti e continua a inseguire il Palmeiras capolista. La sconfitta nell'ultimo turno di campionato ha rallentato la corsa dei carioca, ma il netto 3-0 ottenuto in Copa Libertadores contro il Cusco ha restituito entusiasmo e fiducia all'ambiente. La squadra di Leonardo Jardim resta una delle più complete del torneo e davanti al proprio pubblico punta a tornare immediatamente alla vittoria.

Il Coritiba invece sta attraversando uno dei momenti migliori della stagione. I successi consecutivi ottenuti nelle ultime giornate hanno permesso ai biancoverdi di salire fino al sesto posto con 26 punti. La formazione guidata da Fernando Seabra continua a mostrare buone qualità offensive e arriva a Rio con l'obiettivo di confermare il proprio ottimo momento.

Probabili formazioni

Il Flamengo dovrebbe schierare il miglior undici possibile. Pulgar ed Evertton Araújo avranno il compito di garantire equilibrio a centrocampo, mentre sulla trequarti qualità ed esperienza saranno affidate a Samuel Lino, Luiz Araújo e Bruno Henrique alle spalle del bomber Pedro.

Il Coritiba dovrebbe invece puntare sulle ripartenze e sulla velocità dei suoi uomini offensivi. Breno Lopes e Pedro Rocha rappresentano le principali minacce per la difesa rossonera, mentre Josué sarà chiamato a costruire gioco tra le linee.

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton; Pulgar, Evertton Araújo; Samuel Lino, Luiz Araújo, Bruno Henrique; Pedro.

Coritiba (4-2-3-1): Pedro Rangel; JP Chermont, Coser, Jacy, Bruno Melo; Thiago Santos, Gómez; Lavega, Josué, Breno Lopes; Pedro Rocha.

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