La distanza tra le due squadre è minima. Quella tra sogni e realtà, ancora meno. Nautico e Fortaleza si presentano all'appuntamento della dodicesima giornata di Série B separati da appena un punto in classifica e con l'obiettivo comune di restare agganciati alle posizioni più ambiziose del campionato. Il calcio d'inizio è fissato per la mezzanotte italiana tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno all'Estádio dos Aflitos di Recife. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI NAUTICO-FORTALEZA CLICCA SU BET365.

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