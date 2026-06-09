Náutico e Fortaleza si affrontano all'Estádio dos Aflitos in una sfida che mette di fronte due squadre separate da un solo punto
La distanza tra le due squadre è minima. Quella tra sogni e realtà, ancora meno. Nautico e Fortaleza si presentano all'appuntamento della dodicesima giornata di Série B separati da appena un punto in classifica e con l'obiettivo comune di restare agganciati alle posizioni più ambiziose del campionato. Il calcio d'inizio è fissato per la mezzanotte italiana tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno all'Estádio dos Aflitos di Recife. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI NAUTICO-FORTALEZA CLICCA SU BET365.
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Il momento delle due squadre
Il Nautico prova a trasformare il fattore campo in un'arma decisiva. Le due vittorie casalinghe consecutive ottenute nelle ultime settimane hanno rafforzato le convinzioni di una squadra che davanti ai propri tifosi riesce spesso ad alzare intensità e rendimento. Nonostante il ko contro lo Sport Recife nell'ultimo turno, la formazione biancorossa conserva numeri importanti, con sei successi nelle prime undici giornate.Percorso simile per il Fortaleza, che occupa una posizione immediatamente alle spalle dei rivali. La sconfitta per 1-0 contro l'Athletic Club ha rallentato una corsa che fino a poche settimane fa sembrava poter portare il club nelle zone più alte della graduatoria. Le due trasferte perse consecutivamente rappresentano però un campanello d'allarme che la squadra ospite proverà a spegnere proprio in questa trasferta.
Probabili formazioni
Il Nautico dovrebbe affidarsi a una squadra offensiva, intenzionata a sfruttare la spinta del pubblico dell'Estádio dos Aflitos per prendere il controllo della partita sin dalle prime battute.
Il Fortaleza potrebbe invece puntare su equilibrio e compattezza, cercando di colpire negli spazi lasciati dai padroni di casa durante le fasi di pressione offensiva.Nautico (4-2-3-1): Muriel; Arnaldo, Carlinhos, Joécio, Luiz Paulo; Auremir, Marco Antonio; Vinícius, Patrick Allan, Paulo Sérgio; Bruno Mezenga. Fortaleza (4-3-3): João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Martínez, Pochettino; Marinho, Lucero, Moisés.
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