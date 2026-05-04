Michael Carrick è diventato a gennaio il nuovo allenatore del Manchester United e, con lui in panchina, i Red Devils stanno volando. Dopo l’esonero di Ruben Amorim, la squadra ha iniziato a convincere sempre di più, tanto da qualificarsi con largo anticipo alla prossima Champions League. Il rendimento sotto la guida del tecnico non è soltanto positivo: Carrick è entrato nella storia per aver stabilito un nuovo record in Premier League.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 03 MAGGIO: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, celebra la vittoria al termine della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool all’Old Trafford il 03 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

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Michael Carrick, sono 8 vittorie in casa su 9 gare, è record

Nella storia della Premier League nessun tecnico inglese aveva mai vinto 8 partite casalinghe nelle prime nove gare. Michael Carrick ha stabilito questo record dopo l’ultima vittoria contro il Liverpool, finita 3-2 grazie al gol di Kobbie Mainoo, decisivo per i tre punti. Il Manchester United non batteva i Reds sia all’andata sia al ritorno dalla stagione 2015-16. Il lavoro del tecnico è impressionante e sta restituendo fiducia a una piazza che da anni sembrava prigioniera di una maledizione sportiva.

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Una conferma che sembra scontata

L’andamento sempre più convincente della squadra sembra aver spinto la società a puntare ancora su Carrick per la prossima stagione. Il tecnico dello United era arrivato con un ruolo ad interim dopo l’esonero di Amorim, ma a 44 anni, nonostante una carriera da allenatore ancora breve, sta dimostrando tutto il suo valore. Ha rivitalizzato una tifoseria e un ambiente che oggi possono tornare pericolosi anche in Europa grazie alla sua idea di gioco. Tra i meriti più evidenti di Carrick c’è anche quello di aver messo Mainoo al centro del progetto tecnico. È un centrocampista totale, capace di dare equilibrio, ritmo e qualità alla manovra.

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Amorim non aveva mai puntato davvero su di lui, nonostante molti lo considerassero il futuro dello United. Dopo un periodo buio, Mainoo ha scelto comunque di rinnovare il contratto nel 2025, giurando fedeltà al club con una decisione dettata più dall’amore che dalla logica. In una situazione simile, probabilmente, il 90% degli altri giocatori avrebbe salutato.

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