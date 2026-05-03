Le sfide tra Manchester United e Liverpool regalano sempre grandi emozioni, e quella di oggi non è stata da meno. Con la vittoria per 3-2 sui rivali, i ragazzi guidati da Carrick sono riusciti a portare a casa 3 punti importantissimi. Si, perchè grazie a questo trionfo i Red Devils possono finalmente festeggiare il ritorno in Champions League.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 03 MAGGIO: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, celebra la vittoria al termine della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool all’Old Trafford il 03 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Manchester United-Liverpool: la cronaca

La posta in palio all'era altissima, con una vittoria i padroni di casa avrebbero staccato un ticket per la prossima Champions League. E il Manchester United non ha tradito le aspettative dei suoi tifosi, riuscendo a portare a casa una vittoria pesantissima contro un Liverpool che ci ha provato fino all'ultimo.: pronti via e dopo 6 minutiha portato in vantaggio lo United. La squadra di Carrick non ha tolto il piede dall'acceleratore nonostante il vantaggio e, dopo nemmeno 10 minuti,ha firmato il gol del 2-0. Fine primo tempo.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 03 MAGGIO: Kobbie Mainoo del Manchester United celebra la vittoria mentre tiene in mano il trofeo di Player of the Match della Premier League al termine della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool all’Old Trafford il 03 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Partita finita? Certo che no. A Liverpool i punti di oggi servivano tanto quanto a Manchester, e i Reds sono scesi in campo nella seconda frazione con tutt'altro atteggiamento. E con un Szoboslai in grande forma. L'ungherese infatti prima ha segnato il gol del 2-1, e dopo 9 minuti ha fornito l'assist per Gakpo. Stesso copione del primo tempo, ma a parti invertite. E dopo dieci minuti, la situazione è di nuovo in parità.

Ma, come detto, la posta in gioco per i Red Devils oggi era troppo alta. E gli uomini di Carrick alla prossima Champions League ci tengono eccome. Nonostante l'inerzia del match totalmente a favore dei Reds, al 77° Mainoo trova il tanto sperato gol del 3-2, mandando in estasi tutto lo stadio. A nulla è servito il forcing finale dei ragazzi di Slot, che non sono più riusciti a trovare la via del gol.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Live Streaming

United in Champions, welcome back!

Caricamento post Instagram...

Con i 3 punti di oggi quindi, come detto,. A 3 giornate dalla fine, ora i Red Devils si trovano a 64 punti, a più 6 proprio dal Liverpool e dall'Aston Villa, che però non ha ancora giocato la sua gara in questo turno.è riuscito dove tanti altri sono falliti, nonostante le aspettative su di lui non fossero così alte. Ma l'ex centrocampista del club, stupendo un pò tutti - addetti ai lavori compresi - è riuscito a dare un'identità ben precisa alla sua squadra, e soprattutto a ridargli la fame che non vedevamo da un pò da quelle parti.E ha ridato anche entusiasmo a gente come Bruno Fernandes , che, nonostante fosse dato per partente già dall'estate scorsa, è ritornato uomo fondamentale in questa seconda parte di stagione., promettendo delle prestazioni al massimo fino a che il suo nome sarà legato a quello dei Red Devils.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui