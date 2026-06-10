Stangata durissima della Premier League nei confronti dell'Everton. Il club di proprietà dei Frenklin, che possiede anche la Roma, dovrà versare 35 milioni di sterline di risarcimento al Burnley. Il motivo risale alla stagione 2021-22, quando i Toffees si salvarono dalla retrocessione pur essendo penalizzati di 10 punti, poi ridotti a 6. Il club di Liverpool ha immediatamente presentato ricorso.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Premier League, Everton condannato a versare 35 milioni al Burnley

Caricamento post Instagram...

Il ricorso e il duro comunicato stampa del club

La Premier League è finita da due settimane ma la "partita" tra Everton e Burnley sembra che debba ancora arrivare al fischio finale. Ovviamente non si tratta di una sfida sul campo ma in tribunale e questa volta sembra che la "vittoria" stia prendendo la strada del Lancashire. Nella stagione di riferimento, l’Everton aveva subito una penalizzazione di 10 punti diventati poi 6, con i Toffees salvi a 39 punti, il Leeds a quota 38 e il Burnley retrocesso con 35. Il caso potrebbe rappresentare però un precedente non da poco, con la possibilità di investire anche Chelsea e Manchester City, sotto la lente d'ingrandimento per presunte irregolarità similari.Al contempo,, così come conferma in un lungo comunicato stampa: "L'Everton Football Club è sorpreso e infastidito dalla decisione di una Commissione Disciplinare Indipendente della Premier League di ordinare un pagamento di risarcimento al Burnley Football Club in relazione alla violazione delle regole PSR dell'Everton nel giugno 2022. L'Everton ha fatto appello contro la decisione ed è chiaro nella sua convinzione che la sentenza sia fondamentalmente errata sia dal punto di vista legale che dei fatti.

Il Club non riconosce le conclusioni della commissione nel determinare che la retrocessione del Burnley dalla Premier League nel maggio 2022 sia stata causata da un vantaggio sportivo ottenuto dall'Everton a causa di una violazione delle Regole di Profitto e Sostenibilità, per la quale è già stata ricevuta una sanzione sportiva sostanziale. Questa sentenza crea un precedente pericoloso e impraticabile per il calcio inglese, dato che si basa sul principio secondo cui un club può violare le regole finanziarie in qualsiasi momento dell'anno finanziario. L'Everton ritiene che la decisione della commissione rappresenti in modo errato le prove evidenti presentate dai suoi rappresentanti legali e che un appello avrà successo.

Il Club è fiducioso del proprio continuo rispetto della PSR e ha anche ottenuto conferma dalla Premier League della sua chiara posizione secondo cui questa decisione non dovrebbe essere causa di alcuna futura sanzione PSR. Gli Evertoniani possono essere certi che la proprietà è concentrata, con rinnovata determinazione, nel realizzare la loro visione di riportare l'Everton ai vertici del calcio inglese. Non verranno forniti ulteriori commenti su questa questione fino al completamento con successo del processo di appello", termina.