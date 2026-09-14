Dopo un inizio di stagione con il freno a mano tirato, il PSG ha finalmente trovato la prima vittoria in campionato battendo il Brest allo Stade Francis-Le Blé per 0-1. Sugli scudi, ancora una volta, un'inarrestabile Ferran Torres, arrivato al suo sesto gol in maglia Bleus in soltanto cinque partite. Un successo importante per i parigini, ma che non ha fatto felice il tecnico Luis Enrique, insoddisfatto della prestazione dei doppi campioni d'Europa.

"Abbiamo vinto la peggiore delle quattro partite finora giocate"

Intervistato in zona mista dopo il successo sul Brest, Luis Enrique ha definito la prestazione della sua squadra la peggiore delle quattro partite di campionato finora giocate: "È incredibile che abbiamo vinto questa partita, è statain campionato. Ero più soddisfatto delle prime tre partite che non abbiamo vinto. Oggi, penso che abbiamo commesso molti errori. Questa è la giornata che più mi fa sentire infastidito o frustrato".

Continuando, il tecnico ex Roma e Barcellona ha comunque deciso di guardare il bicchiere mezzo pieno sottolinenando l'importanza del successo: "Sono molto contento per la vittoria perché alla fine della stagione tutto si equilibra e meritiamo ciò per cui lottiamo". Sul problema all'adduttore accusato da Achraf Hakimi (uscito al 39° del primo tempo), Enrique ha poi rassicurato dicendo: "Infortunio Hakimi? Niente di grave".

Luis Enrique sull'omaggio a Éric Roy

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Nel corso dell'intervista,ha commentato anche il bellissimo omaggio del Brest a, ex allenatore dei Pirates venuto a mancare lo scorso giugno a causa di un tumore al pancreas, affermando: "L'atmosfera pre-partita è stata bellissima

PARIGI, FRANCIA - 9 SETTEMBRE: Ferran Torres del PSG esulta dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e SK Slovan Bratislava, disputata al Parc des Princes il 9 settembre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Infine, l'allenatore dei parigini ha chiuso il commento su Éric Roy mandando un bellissimo messaggio: "È raro vedere tutti d'accordo sulla stessa cosa. Il signor Éric Roy sarà felice di aver visto l'affetto che tutti provano per lui".