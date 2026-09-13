Niente ritorno in Serie A per Marcelo Brozović. Il centrocampista croato ha scelto l’Al Sadd e proseguirà la sua carriera in Qatar dopo l’esperienza con l’Al Nassr. Il classe 1992 ha firmato un contratto di un anno da 10 milioni di euro, con un’opzione unilaterale a favore del club per una seconda stagione. L’ufficialità dell’operazione è attesa a breve.

Per Brozović si apre così una nuova esperienza lontano dall’Europa. Il suo nome, però, era tornato a circolare in Italia durante l’estate e la possibilità di rivederlo in Serie A non era rimasta soltanto una suggestione. Dopo tre anni in Arabia Saudita, per il croato si era infatti aperta una strada concreta verso il campionato italiano. A muoversi era stata soprattutto la Fiorentina, senza però riuscire a trovare un accordo con il centrocampista.

Brozović, il tentativo della Fiorentina prima dell’Al Sadd

Nelle fasi finali del mercato, la Fiorentina aveva provato a riportare Brozović in Italia. Il club viola aveva messo sul tavolo un contratto biennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Una proposta che non ha portato alla fumata bianca, anche per la distanza rispetto alle richieste economiche del giocatore.

Brozović avrebbe inoltre preferito un ritorno in Serie A in una squadra di prima fascia, con Juventus, Inter e Milan indicate tra le destinazioni gradite. Nessuna di queste possibilità, però, si è trasformata in un trasferimento. Tornare in Italia avrebbe significato per il croato ritrovare un campionato che conosce bene dopo oltre otto anni trascorsi con la maglia dell’Inter.

Il centrocampista croato dell'Inter Marcelo Brozovic festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di calcio italiana di Serie A tra Sampdoria e Inter allo stadio Luigi Ferraris di Genova il 22 settembre 2018. (Foto di Alberto PIZZOLI / AFP) (Il credito fotografico dovrebbe essere ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

A cambiare lo scenario è stata la proposta arrivata dal Qatar. L’Al Sadd garantirà al centrocampista 10 milioni di euro per la prima stagione e avrà la possibilità di prolungare il rapporto per un altro anno. Brozović continuerà quindi la propria carriera fuori dall’Europa dopo l’esperienza saudita, mentre l’ipotesi di rivederlo sui campi italiani resta senza seguito.

Dall’Al Nassr all’Al Sadd: Brozović resta in Medio Oriente

Brozović era arrivato in Arabia Saudita nell’estate del 2023, quando aveva lasciato l’Inter per trasferirsi all’Al Nassr. Il club saudita aveva versato circa 15 milioni di euro per acquistarlo dai nerazzurri, chiudendo la sua lunga esperienza italiana iniziata nel gennaio 2015.

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Con l’Al Nassr il centrocampista ha disputato oltre cento partite nelle diverse competizioni, diventando uno dei punti di riferimento della squadra saudita. Ora, a 33 anni, la sua carriera ripartirà dall’Al Sadd. Dopo tre stagioni in Arabia Saudita, Brozovic continuerà dunque a giocare in Medio Oriente, questa volta in Qatar.