Sono stati forse troppi i festeggiamenti per Daniel Maldini, che nella giornata di ieri aveva siglato il gol decisivo contro l'Atalanta, sua ex squadra, valido per la vittoria dei cagliaritani per 1-2. Di ritorno da una serata con gli amici a Milano, l'attaccante del Cagliari è stato coinvolto in un incidente stradale, in cui avrebbe urtato una macchina coinvolgendo sei persone totali nell'incidente. In seguito agli accertamenti, sembra essere risultato positivo all’alcol test e anche al pre test volto a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Per questo motivo gli è stata ritirata la patente ed è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, mentre si attendono gli esiti degli esami tossicologici effettuati in ospedale.

La ricostruzione dell'incidente e le condizioni di Maldini

I possibili provvedimenti disciplinari

PARMA, ITALIA - 22 AGOSTO: Daniel Maldini del Cagliari Calcio compete per la palla con Enrico Delprato del Parma Calcio 1913 durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Cagliari Calcio allo Stadio Ennio Tardini il 22 agosto 2026 a Parma, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino in via, zona nord di Milano. L'attaccante, secondo quanto ricostruito, non avrebbe rispettato una precedenza finendo per scontrarsi contro una, e coinvolgendo nell'incidente 6 ragazzi, tutti con un età compresa tra i 19 e i 22 anni. Il calciatore è stato in seguito trasportato all'ospedaleper accertamenti, dalla quale è stato immediatamente dimesso. Queste le parole di, suo avvocato legale: "Daniel sta bene e non ha riportato alcuna lesione, tantomeno grave".Secondo quanto riportato, Maldini avrebbe fatto registrare valori dialla prima prova e dialla seconda, nei test riguardanti il tasso alcolemico effettuati sul posto dalla. Risultato positivo, inoltre, anche a quello dei pre test per verificare, in attesa dell'esito dell'esame tossicologico svolto in ospedale.

Il suo comportamento rischia di compromettere il rapporto con il club e la tifoseria. Nonostante l'assenza di provvedimenti disciplinari immediati, in attesa degli accertamenti ufficiali, il giocatore dovrà fare i conti con le disposizioni che verranno imposte dalla società, che potrebbe decidere di infliggergli anche una multa salata. A forte rischio a causa del suo comportamento anche una sua possibile convocazione in nazionale, che viste le buone prestazione offerte fino ad ora, non era da escludere.