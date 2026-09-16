Old Trafford si prepara a una notte importante. Questa sera il Manchester United ospita il Brighton nel terzo turno di Carabao Cup, una partita che per i Red Devils può rappresentare molto più di una semplice sfida a eliminazione diretta. La squadra di Michael Carrick arriva infatti dalla sconfitta per 1-0 nel derby contro il Manchester City e ha raccolto appena quattro punti nelle prime quattro giornate di Premier League.

Tempo di Carabao Cup per Manchester United e Brighton

La coppa diventa quindi l'occasione immediata per reagire e ritrovare fiducia. Lo United, vincitore della Carabao Cup nel 2023, farà il proprio esordio nell'edizione 2026/27 proprio contro un avversario che negli ultimi anni ha spesso creato problemi a Old Trafford. Il Brighton ha infatti vinto quattro delle ultime cinque trasferte contro i Red Devils in tutte le competizioni. I Seagulls arrivano inoltre a Manchester sulle ali dell'entusiasmo dopo il netto 5-0 ottenuto sul campo del Coventry nell'ultimo turno di Premier League. Una squadra in fiducia, capace di giocare un calcio offensivo e che non avrà intenzione di presentarsi all'Old Trafford soltanto per difendersi.

Per i Red Devils l'occasione giusta per ripartire dopo la sconfitta del derby

MANCHESTER, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, si rivolge ai tifosi mentre sugli spalti è visibile uno striscione in omaggio a Casemiro (Manchester United), al termine della partita di Premier League tra Manchester United e Nottingham Forest disputata all'Old Trafford il 17 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Carrick dovrà invece fare i conti con alcune assenze: Carlos Baleba, grande ex della partita, non sarà disponibile per un problema alla caviglia, mentre risultano fuori anche Amad Diallo e Manuel Ugarte. Calcio d'inizio alle 20:00 britanniche: novanta minuti che valgono il passaggio del turno, ma soprattutto una possibilità per lo United di dare una svolta a un avvio di stagione complicato. Per la squadra di Carrick questa sera vietato sbagliare, il Brighton ovviamente proverà a replicare quanto fatto di buono nell'ultima di campionato. Sfida affascinante.