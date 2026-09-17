Ci sono partite che valgono molto più di tre punti. Quella vissuta dal Sunderland contro l’AZ Alkmaar appartiene senza dubbio a questa categoria. Dopo 53 anni di attesa, il calcio europeo è tornato allo Stadium of Light e lo ha fatto nel modo più bello possibile: con una vittoria.

La notte dei sogni per i Black Cats

53 anni dopo il Sunderland torna in Europa, spettacolo allo Stadium of Light

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 16 SETTEMBRE: Veduta generale dell'interno dello stadio durante uno spettacolo pirotecnico prima della partita della prima giornata della fase a girone unico della UEFA Europa League 2026/27 tra Sunderland AFC e AZ Alkmaar, disputata allo Stadium of Light il 16 settembre 2026 a Sunderland, in Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

hanno superato gli olandesi 1-0, iniziando nel migliore dei modi la propria avventura in. A decidere la sfida è stato, freddissimo dal dischetto al 66’, proprio pochi giorni dopo l’errore dagli undici metri contro l’Arsenal. Una piccola storia di riscatto personale dentro una notte già destinata a entrare nella memoria del club. Ma il risultato racconta soltanto una parte della serata. Il Sunderland ha giocato con coraggio, spinto da unoche aspettava questo momento da oltre mezzo secolo. Nel primo tempo la squadra di Régis Le Bris ha comandato a lungo la partita, mentre nella ripresa ha saputo soffrire nei momenti di maggiore pressione dell’AZ.

Per capire quanto sia speciale questa notte basta guardare indietro. Negli ultimi anni il Sunderland ha conosciuto la League One, la Championship, il ritorno in Premier League e adesso l’Europa. Un viaggio incredibile per una tifoseria che non ha mai smesso di accompagnare la propria squadra. Al triplice fischio non era semplicemente Sunderland 1 - AZ Alkmaar 0. Era la fine di un’attesa durata 53 anni. Il Sunderland è tornato in Europa. E lo ha fatto vincendo. Per i Black Cats è solo l'inizio di un'avventura meravigliosa, gli inglesi dovranno cercare di conservare energie anche per la Premier League. Stagione lunghissima, piena di partite e di impegni, dopo anni di purgatorio il Sunderland è tornato e ieri sera lo ha fatto alla grande.