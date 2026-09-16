Ci sono partite che valgono molto più dei tre punti e Sunderland-AZ Alkmaar è una di queste. Questa sera lo Stadium of Light tornerà a respirare aria europea dopo un’attesa durata 53 anni, con i Black Cats pronti a debuttare nella fase campionato dell’Europa League.

Dopo 53 anni il Sunderland torna a sognare

L’ultima avventura continentale del Sunderland risaliva infatti al 1973, quando il club partecipò alla Coppa delle Coppe grazie alla storica vittoria della FA Cup contro il Leeds. Il cammino terminò contro lo Sporting Lisbona e da allora l’Europa era rimasta soltanto un ricordo per generazioni di tifosi. Adesso tutto è cambiato.

Dopo essere tornato protagonista in Premier League, il Sunderland di Régis Le Bris può finalmente confrontarsi anche con il calcio continentale. A guidare la squadra ci sarà un giocatore che queste notti le conosce molto bene: Granit Xhaka, capitano ed elemento di esperienza internazionale, con alle spalle anche due finali di Europa League.

In 50mila per spingere i Black Cats

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 15 AGOSTO: Chemsdine Talbi del Sunderland e Przemyslaw Frankowski dello Stade Rennais in azione durante l'amichevole precampionato tra Sunderland e Stade Rennais allo Stadium of Light, il 15 agosto 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di Ed Sykes/Getty Images)

L’avversario, però, è tutt’altro che semplice. L’AZ Alkmaar arriva dall’Olanda con esperienza europea e rappresenta immediatamente un test importante per capire le ambizioni dei Black Cats. Ma questa sera il risultato sarà soltanto una parte della storia. Quasi 49.000 persone sono attese allo Stadium of Light per assistere a un momento che sembrava lontanissimo negli anni trascorsi tra Championship e League One. Da Sunderland all’Europa, cinquantatré anni dopo. Le luci dello Stadium of Light tornano finalmente ad accendersi per una notte europea. E per i tifosi dei Black Cats sarà già una serata impossibile da dimenticare.