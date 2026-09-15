Il Leeds vola, il Newcastle crolla. Nel Monday Night di Premier League, la squadra di Daniel Farke regala una notte da ricordare al pubblico di Elland Road, imponendosi con un netto 4-1 e salendo al terzo posto in classifica con otto punti.

Il Leeds regala emozioni e spettacolo, crollo Newcastle a Elland Road

Scorpacciata di reti a Elland Road

La partita cambia completamente volto nella parte finale del primo tempo. Al 32’ ilpassa grazie alla sfortunata deviazione di Lewis Miley sul tentativo di Ao Tanaka. Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio, con Jayden Bogle protagonista dell’azione che porta al 2-0. Ilaccusa il colpo e prima dell’intervallo arriva anche il tris firmato da Dominic Calvert-Lewin, ancora una volta particolarmente efficace contro i Magpies.Nella ripresa ci si aspetta una reazione degli uomini di Matthias Jaissle, ma è ancora il Leeds a comandare. Al 59’ Noah Okafor trova il quarto gol e trasforma la serata diin una vera festa. Solo nel finale Bazoumana Touré riesce a rendere meno pesante il passivo segnando il definitivo 4-1 al 90’. Una vittoria che conferma l’ottimo avvio del Leeds, ancora imbattuto dopo quattro giornate e già nelle zone nobili della

LEEDS, INGHILTERRA - 18 DICEMBRE: Veduta d'insieme di una bandierina del calcio d'angolo con il logo del Leeds, sullo sfondo della nebbia all'interno dello stadio, prima della partita di Premier League tra Leeds United e Arsenal a Elland Road, il 18 dicembre 2021 a Leeds, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Per il Newcastle, invece, arriva la prima sconfitta stagionale, pesante soprattutto per il modo in cui è maturata: una squadra incapace di reggere l’intensità dei padroni di casa e travolta nel momento decisivo della partita. Il Leeds sale a quota 8 punti in classifica e conferma uno stato di forma importante, lunedì sera pregno di emozioni per la platea di Elland Road. Per i Magpies invece serataccia da archiviare in fretta. Dopo le cessione del estivo la sensazione è che il Newcastle si sia indebolito senza trovare sostituti all'altezza, almeno sulla linea mediana, dove la squadra fatica a verticalizzare e soprattutto a recuperare palloni utili per far ripartire la manovra. Serata invece di gloria per il Leeds che si gode la scorpacciata di gol.