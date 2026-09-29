Il Wycombe Wanderers piazza uno dei colpi più sorprendenti di questo inizio di stagione: Danny Ings è un nuovo giocatore dei Chairboys. L’attaccante inglese, 34 anni, ha firmato da svincolato dopo essere rimasto senza squadra in seguito alla conclusione della sua esperienza con lo Sheffield United.

Danny Ings riparte dalla terza serie inglese

Una scelta decisamente particolare per un calciatore che ha trascorso gran parte della carriera ai massimi livelli del calcio inglese. Ings vanta infatti 240 presenze e 72 gol in Premier League , oltre a tre presenze con la nazionale inglese. Nel corso degli anni ha indossato le maglie di Bournemouth, Burnley, Liverpool, Southampton, Aston Villa e West Ham, prima dell’ultima stagione disputata in Championship con lo Sheffield United.

Danny Ings, attaccante del West Ham (Getty Images)

Il periodo migliore della sua carriera resta probabilmente quello vissuto al Southampton, dove riuscì a ritrovare continuità dopo gli anni complicati al Liverpool, segnando 46 reti in 100 presenze con i Saints.

Sono bastati appena 18 minuti

Danny Ings al momento del gol del pareggio (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

Ora per Ings comincia una nuova avventura in League One. Prima della firma aveva già trascorso alcuni giorni ad allenarsi con il gruppo del Wycombe, convincendo il club sulle sue condizioni fisiche. Il direttore dell’area strategica e sportiva Tom Stockwell ha sottolineato soprattutto la qualità e l’esperienza che l’ex nazionale inglese potrà portare alla squadra. E l’impatto non poteva essere migliore. A meno di 24 ore dall’annuncio, Ings ha fatto il suo debutto contro il Reading ad Adams Park.

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Entrato al, l’attaccante ha trovato al 90° il gol del definitivo, facendosi trovare pronto nell’area avversaria sull’assist di. Un debutto praticamente perfetto e un primo segnale di ciò che può ancora offrire. Per il Wycombe si tratta di un innesto di enorme esperienza per la categoria. Per Ings, invece, è l’occasione per rimettersi al centro di un progetto e dimostrare che, anche a 34 anni, il fiuto del gol non è ancora scomparso. Danny Ings riparte dalla League One. E per presentarsi ai suoi nuovi tifosi gli sono bastati appena 18 minuti.