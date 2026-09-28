Il futuro di Viktor Gyökeres all’Arsenal torna improvvisamente in discussione. A poco più di un anno dal suo arrivo dallo Sporting Lisbona, l’attaccante svedese potrebbe diventare uno dei nomi più interessanti del prossimo mercato di gennaio.

Viktor Gyökeres non è più l'attaccante titolare dell'Arsenal?

Sullo sfondo c'è anche Julián Álvarez

Dopo aver chiuso la sua prima stagione a Londra con 21 gol in tutte le competizioni, Gyökeres ha iniziato la nuova annata trovando molto meno spazio.sembra infatti preferirecome riferimento offensivo e lo svedese ha raccolto appena 29 minuti in Premier League nelle prime giornate. Una situazione che inevitabilmente alimenta le voci sul suo futuro. Dall’Italia si parla dell’interesse di Milan e Juventus, che avrebbero già avuto contatti preliminari con l’entourage del giocatore. Anche alcuni club sauditi starebbero seguendo la situazione.L’Arsenal, però, non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente. I Gunners avrebbero già respinto la possibilità di una cessione in prestito e prenderebbero in considerazione un addio soltanto davanti a un’offerta importante e, soprattutto, dopo aver individuato un sostituto all’altezza. Tra i nomi accostati al club londinese continua a esserci quello di, già seguito durante l’estate.

BILBAO, SPAGNA - 5 SETTEMBRE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid osserva il campo prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Athletic Club e Atletico Madrid allo stadio San Mamés, il 5 settembre 2026 a Bilbao, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Gennaio potrebbe quindi diventare un mese decisivo: Gyökeres non è ufficialmente sul mercato, ma la sua posizione non appare più intoccabile. Se lo spazio dovesse continuare a essere limitato e arrivasse l’offerta giusta, quello che fino a poche settimane fa sembrava improbabile potrebbe trasformarsi in una possibilità concreta. Le scelte tattiche di Mikel Arteta in qualche modo potranno anche condizionare futuri incastri di mercato, non solo dell'Arsenal, ma anche di altri club. Se l'attaccante svedese partirà a gennaio è ancora presto per dirlo, ma nei prossimi mesi in caso di offerte importanti i Gunners potrebbero ragionarci.