Domenica 13 settembre, alle 16:30, Old Trafford sarà il teatro del primo derby di Manchester della stagione. United e City arrivano all’appuntamento con stati d’animo differenti e con la necessità di capire quale possa essere realmente il loro ruolo in questa Premier League.

Si va in scena al Teatro dei Sogni

United-City, il derby di Manchester può già cambiare la stagione

Il Manchester United diha vissuto un avvio altalenante: una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre giornate. I Red Devils hanno mostrato qualità in fase offensiva, ma anche una fragilità difensiva che contro un avversario come il City potrebbe diventare decisiva. Una buona notizia arriva però da Benjamin Sesko, tornato al gol nelle ultime due partite. Dall’altra parte c’è ildi, ancora a punteggio pieno in campionato. Il nuovo corso post-Guardiola è iniziato nel migliore dei modi e soprattutto Erling Haaland sembra già aver trovato il ritmo giusto: cinque reti nelle prime tre presenze stagionali.Sarà anche una sfida tra due allenatori chiamati a raccogliere eredità pesanti e a costruire una nuova identità. Per Carrick vincere significherebbe rilanciare immediatamente lo United; per Maresca sarebbe il primo grande segnale di forza nella sua nuova avventura. Old Trafford,contro: il derby arriva presto, ma può già raccontarci molto sulla stagione delle due squadre. In caso di vittoria dei Citizens ci sarebbe già un distacco importante tra le due squadre.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, saluta i tifosi prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Ipswich Town all'Old Trafford, il 30 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

In caso di sconfitta dei Red Devils infatti sarebbero già 8 i punti di distacco tra le due squadre, un divario che forse comprometterebbe la rincorsa dello United dopo appena quattro giornate. Ecco perché i padroni di casa non possono permettersi passi falsi, dal canto loro gli ospiti partono con i favori del pronostici, anche se non sempre avere l'etichetta di favoriti è un bene. Per Enzo Maresca è la prima vera prova del nove di una stagione che si prospetta elettrizzante, sotto tanti punti di vista.