Questa sera l’inno della Champions League tornerà a risuonare a Old Trafford. Il Manchester United fa il suo esordio nella competizione ospitando gli azeri del Sabah, in una partita che segna soprattutto il ritorno dei Red Devils sul palcoscenico europeo più prestigioso dopo due stagioni di assenza.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, saluta i tifosi prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Ipswich Town all'Old Trafford, il 30 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Notte da sogno nel Teatro dei Sogni

Per lo United sarà una notte dal sapore particolare. La squadra diarriva alla sfida dopo un avvio dinon esaltante, con quattro punti raccolti nelle prime tre giornate. Proprio la Champions può rappresentare l’occasione per ritrovare entusiasmo e fiducia, davanti a unche aspetta da tempo di vivere nuovamente serate di questo livello. Sulla carta il divario è enorme. Ilè alla prima partecipazione della propria storia alla fase principale della Champions League e affrontare il Manchester United nel “Teatro dei Sogni” rappresenta già un appuntamento storico. Gli azeri, però, non arrivano in Inghilterra per fare semplicemente da comparsa: hanno superato un lungo percorso di qualificazione, vincendo sei delle otto partite disputate nella competizione.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Bruno Fernandes del Manchester United saluta i tifosi al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Ipswich Town, disputata all'Old Trafford il 30 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Per Carrick l’obiettivo è partire forte e soprattutto evitare qualsiasi distrazione. Il tecnico conosce perfettamente il peso della Champions a Manchester: da giocatore la vinse nel 2008 e alla vigilia ha ricordato quanto questa competizione sia speciale. Quella di stasera sarà inoltre la 300ª partita del Manchester United in Champions League, primo club inglese a raggiungere questo traguardo. Un numero che racconta la storia europea dei Red Devils. Dopo anni complicati, Manchester vuole tornare a vivere le sue grandi notti europee. E questa sera, finalmente, le luci della Champions torneranno ad accendersi su Old Trafford.