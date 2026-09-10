La notte dei sogni nel Teatro dei Sogni: Champions League, tocca al Manchester United
Questa sera l’inno della Champions League tornerà a risuonare a Old Trafford. Il Manchester United fa il suo esordio nella competizione ospitando gli azeri del Sabah, in una partita che segna soprattutto il ritorno dei Red Devils sul palcoscenico europeo più prestigioso dopo due stagioni di assenza.
Notte da sogno nel Teatro dei SogniPer lo United sarà una notte dal sapore particolare. La squadra di Michael Carrick arriva alla sfida dopo un avvio di Premier League non esaltante, con quattro punti raccolti nelle prime tre giornate. Proprio la Champions può rappresentare l’occasione per ritrovare entusiasmo e fiducia, davanti a un Old Trafford che aspetta da tempo di vivere nuovamente serate di questo livello. Sulla carta il divario è enorme. Il Sabah è alla prima partecipazione della propria storia alla fase principale della Champions League e affrontare il Manchester United nel “Teatro dei Sogni” rappresenta già un appuntamento storico. Gli azeri, però, non arrivano in Inghilterra per fare semplicemente da comparsa: hanno superato un lungo percorso di qualificazione, vincendo sei delle otto partite disputate nella competizione.
Per Carrick l’obiettivo è partire forte e soprattutto evitare qualsiasi distrazione. Il tecnico conosce perfettamente il peso della Champions a Manchester: da giocatore la vinse nel 2008 e alla vigilia ha ricordato quanto questa competizione sia speciale. Quella di stasera sarà inoltre la 300ª partita del Manchester United in Champions League, primo club inglese a raggiungere questo traguardo. Un numero che racconta la storia europea dei Red Devils. Dopo anni complicati, Manchester vuole tornare a vivere le sue grandi notti europee. E questa sera, finalmente, le luci della Champions torneranno ad accendersi su Old Trafford.
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