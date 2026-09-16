Il Bournemouth si prepara a vivere una serata destinata a entrare nella storia del club. Giovedì 17 settembre i Cherries debutteranno in Europa League sul campo della Real Sociedad, con calcio d’inizio alle 20:00 inglesi, 21:00 italiane. Sarà la prima partita europea della storia del Bournemouth, un traguardo che fino a pochi anni fa sembrava quasi impensabile.

La nuova dimensione del Bournemouth

Un pezzo di storia

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Justin Kluivert del Bournemouth festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra AFC Bournemouth e Brentford al Vitality Stadium, il 12 settembre 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

L’esordio non sarà dei più semplici. Larappresenta un avversario abituato al calcio europeo e il viaggio in Spagna sarà subito un banco di prova importante per la squadra di Marco Rose. Ilarriva inoltre dal complicato 2-2 contro il Brentford in Premier League, partita nella quale ha creato molto ma non è riuscito a difendere il vantaggio. L’Europa, però, può rappresentare una nuova dimensione per le Cherries. La società è cresciuta enormemente negli ultimi anni e ora si trova a confrontarsi con alcune realtà storiche del continente. Dopo la trasferta contro la Real Sociedad arriveranno infatti lo Sturm Graz al Vitality Stadium il 15 ottobre e soprattutto la prestigiosa sfida casalinga contro il Milan il 22 ottobre.

Prima, però, c’è San Sebastián. Per il Bournemouth non sarà soltanto una partita da giocare, ma una notte da ricordare: il momento in cui un club partito dalle categorie inferiori del calcio inglese metterà per la prima volta piede sul palcoscenico europeo. Senza Andoni Iraola, che in estate ha deciso di fare le valigie e trasferirsi tra le mura di Anfield Road, dove possono arrivare le Cherries?

La partita di Europa League sarà interessante e potrebbe iniziare a fornire qualche indizio su una stagione che promette scintille. L'inizio in campionato non è stato dei migliori, ma il Bournemouth è una squadra che nelle ultime stagioni ha riservato grandi sorprese soprattutto nella parte finale dell'anno. Una cosa è sicura: domani in Spagna per le Cherries si scrive un pezzo di storia del club.