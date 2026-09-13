Il Manchester City manda un segnale fortissimo alla Premier League. La squadra di Enzo Maresca espugna Old Trafford battendo il Manchester United 1-0 e mantiene il percorso perfetto in campionato: quattro vittorie nelle prime quattro giornate e 12 punti, gli stessi dell’Arsenal capolista.

Maresca: vittoria di prestigio e primato in Premier

Un successo che pesa ancora di più per come è arrivato. Ilresta infatti in dieci uomini già nel primo tempo per l’espulsione di, ma riesce a resistere alla pressione dei Red Devils. Lo United prova ad approfittarne e colpisce anche i legni con Rashford e Mainoo, trovando però sulla propria strada una squadra compatta e undecisivo nei momenti più delicati.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 23 AGOSTO: Erling Haaland del Manchester City si riscalda prima della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e AFC Bournemouth all'Etihad Stadium il 23 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Poi, nella ripresa, arriva ancora una volta Erling Haaland. Il norvegese trova il gol dell’1-0 intorno all’ora di gioco: la rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR ribalta la decisione e assegna il vantaggio al City.

Firma del solito Haaland e tre punti preziosi

Perè una vittoria che vale molto più dei tre punti. Vincere un derby a Old Trafford, giocando per gran parte della partita in inferiorità numerica, conferma carattere e solidità di un City che sembra aver già assimilato le idee del nuovo allenatore. Dopo l’era Guardiola, qualcuno poteva aspettarsi una fase di transizione.

Per ora, invece, il Manchester City continua a vincere. Il manager italiano ha raccolto il massimo dei punti in queste prime 4 partite, Maresca tiene il passo del collega Mikel Arteta e pian piano costruisce una squadra in grado anche di soffrire e poi fare male nel momento migliore dell'avversario. Dopo la sconfitta nel Community Shield, proprio contro l'Arsenal, i Citizens sono partiti alla grandissima in campionato. Il City si porta già a +8 dai rivali cittadini e lancia segnali importanti.