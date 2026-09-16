Il Crystal Palace si prepara al debutto in Europa League, le Eagles dopo il ko contro l'Ipswich ripartono dall'Europa dopo il trionfo dell'anno scorso in Conference League
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Il Crystal Palace si prepara al debutto nella UEFA Europa League 2026/27. Giovedì 17 settembre, alle 20:00 inglesi, le Eagles ospiteranno il Lech Poznań a Selhurst Park nella prima giornata della League Phase.
Crystal Palace: si alza l'asticellaUna serata europea che rappresenta un altro passaggio importante nella recente crescita del club del sud di Londra. Dopo l’esperienza continentale della passata stagione, conclusa con la vittoria della Conference League, il Palace alza ulteriormente l’asticella e si misura ora con l’Europa League.
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Nella bolgia di Selhurst Park
Contro il Lech Poznań servirà quindi una risposta immediata, davanti a un Selhurst Park pronto a vestirsi nuovamente d’Europa. Il calendario, inoltre, promette diverse notti affascinanti. Dopo l’esordio casalingo arriveranno le trasferte contro Lione e Beşiktaş, mentre a Londra passeranno anche Hoffenheim, Real Sociedad e Sparta Praga. Le ultime due gare saranno contro Jagiellonia e Salisburgo.
Per il Crystal Palace comincia così una nuova avventura: otto partite per provare a trasformare ancora una volta Selhurst Park in una delle nuove case londinesi del calcio europeo. Lo stadio più caldo di Inghilterra apre le porte all'Europa League, altra tappa fondamentale nella storia del club del South London.
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