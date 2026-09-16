Il Crystal Palace si prepara al debutto in Europa League, le Eagles dopo il ko contro l'Ipswich ripartono dall'Europa dopo il trionfo dell'anno scorso in Conference League

Antonio Marchese
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Il Crystal Palace si prepara al debutto nella UEFA Europa League 2026/27. Giovedì 17 settembre, alle 20:00 inglesi, le Eagles ospiteranno il Lech Poznań a Selhurst Park nella prima giornata della League Phase.

Crystal Palace: si alza l'asticella

Una serata europea che rappresenta un altro passaggio importante nella recente crescita del club del sud di Londra. Dopo l’esperienza continentale della passata stagione, conclusa con la vittoria della Conference League, il Palace alza ulteriormente l’asticella e si misura ora con l’Europa League.
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L’esordio arriva però in un momento delicato. La squadra allenata da Pierre Sage è reduce dalla rocambolesca sconfitta per 3-2 contro l’Ipswich a Selhurst Park: avanti nel punteggio, le Eagles hanno pagato anche l’espulsione di Axel Disasi e sono state punite al 90’ dal gol decisivo di Zian Flemming. Un risultato che ha evidenziato soprattutto qualche difficoltà difensiva in questo avvio di stagione.

Selhurst Park, stadio del Crystal Palace - Ph Getty Images

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Pierre Sage, allenatore del Crystal Palace, osserva il campo prima della partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Ipswich Town a Selhurst Park, il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Broadway/Getty Images)
LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Pierre Sage, allenatore del Crystal Palace, osserva il campo prima della partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Ipswich Town a Selhurst Park, il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Broadway/Getty Images)

Nella bolgia di Selhurst Park

Contro il Lech Poznań servirà quindi una risposta immediata, davanti a un Selhurst Park pronto a vestirsi nuovamente d’Europa. Il calendario, inoltre, promette diverse notti affascinanti. Dopo l’esordio casalingo arriveranno le trasferte contro Lione e Beşiktaş, mentre a Londra passeranno anche Hoffenheim, Real Sociedad e Sparta Praga. Le ultime due gare saranno contro Jagiellonia e Salisburgo.

Selhurst Park, stadio del Crystal Palace - Getty Images
Selhurst Park, stadio del Crystal Palace - Getty Images

Per il Crystal Palace comincia così una nuova avventura: otto partite per provare a trasformare ancora una volta Selhurst Park in una delle nuove case londinesi del calcio europeo. Lo stadio più caldo di Inghilterra apre le porte all'Europa League, altra tappa fondamentale nella storia del club del South London.

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