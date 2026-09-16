Quello in programma al Vazgen Sargsyan Republican Stadium è un confronto storico poiché si tratta dell'esordio assoluto di un club armeno, l'Ararat-Armenia, nella fase campionato dell'Europa League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento internazionale nel migliore dei modi, reduci da due successi in campionato; discorso simile anche per lo Sparta Praga che dopo due stop di fila, son riusciti a risalire la china sia in campionato, sia in Coppa Nazionale. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Ararat Armenia-Sparta Praga in TV e streaming

Ararat Armenia-Sparta Praga si gioca mercoledì 16 settembre alle ore 18:45 al Vazgen Sargsyan Republican Stadium ed è valida per il primo turno della League Phase della Europa League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 252. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky Go e di Now TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Ararat-Armenia

Qui Sparta Praga

Ararat Armenia-Sparta Praga, probabili formazioni

L'è arrivato ad un passo dalla, eliminando ai preliminari. Il sogno della massima competizione europea è svanito nel penultimo turno di qualificazione contro il, tuttavia il successo contro l'è valso alla compagine armena la qualificazione alla. In campionato la squadra allenata daè reduce da due successi di fila controe occupa la terza posizione in classifica, a -5 dalAnche lo, come l', ha visto sfumare la qualificazione alla Champions League, perdendo in semifinale contro il Lione. In campionato i rivali dello Slavia si sono resi protagonisti fin qui di un campionato, fin troppo altalenante con quattro successi, l'ultimo ottenuto contro il Jablonec, e altrettante sconfitte. La vetta al momento dista otto punti.(4-2-3-1): Bravim; Junior Julio, Valdez, Malis, Grigoryan; Oliveira, Muradyan; Serobyan, Benny, Banjaqui; Sandro Lima.: Manuel Jorge da Silva Cruz (Tulipa).

Sparta Praga (4-4-2): Surovcik; Rynes, Suchomel, Uchenna, Sorensen; Karabec, Macek, Irving, Mercado; Alcocer, Brunes. Allenatore: Brian Priske.

Le chiavi di Ararat Armenia-Sparta Praga

Ararat Armenia-Sparta Praga: data, orario e canali

Partita : Ararat Armenia- Sparta Praga

: Ararat Armenia- Sparta Praga Competizione: Europa Leaague 2026/2027

Giornata: Prima giornata

Data: Mercoledì 16 settembre 2026

Mercoledì 16 settembre Orario: 18:45

Stadio: Vazgen Sargsyan Republican Stadium

Vazgen Sargsyan Republican Stadium Diretta TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 252

Diretta streaming ufficiale: Sky Go, Now

arrivano alla sfida con caratteristiche diverse: i padroni di casa hanno costruito il proprio rendimento europeo soprattutto sulla solidità, con quattro vittorie interne consecutive e una sola rete subita, mentre lo Sparta presenta numeri offensivi più importanti, con 12 gol nelle ultime cinque partite. La chiave potrebbe quindi essere il ritmo iniziale: l’Ararat-Armenia tende a gestire i primi tempi con equilibrio, mentre loha segnato almeno una rete nel primo tempo nelle ultime 12 gare. Molto dipenderà dalla capacità dei padroni di casa di non concedere transizioni e spazi alle accelerazioni ceche, soprattutto se saranno costretti ad alzare il baricentro. Al contrario, se l’riuscirà a mantenere la gara bloccata e ordinata, il fattore campo e la sua organizzazione difensiva potrebbero pesare.