Sunderland-Az Alkmaar, cinquantatré anni dopo. Per ritrovare una notte europea in casa, il Sunderland ha dovuto attraversare più di mezzo secolo di storia. Generazioni di tifosi sono cresciute senza aver mai visto i Black Cats giocare una partita continentale davanti alla propria gente. Mercoledì 16 settembre alle 21:00, quell'attesa terminerà. Lo Stadium of Light ospiterà l'AZ Alkmaar nella prima giornata della fase campionato di Europa League. Il nome dello stadio, però, racconta soltanto una parte della storia: l'ultima partita casalinga europea del Sunderland risale infatti al 1973, quando la squadra giocava ancora nel vecchio Roker Park. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Era il Sunderland fresco vincitore della FA Cup. Quello capace di sovvertire ogni pronostico a Wembley contro il Leeds United e guadagnarsi così l'accesso alla Coppa delle Coppe. Da allora è successo praticamente di tutto. Retrocessioni, promozioni, Premier League, League One, Wembley, ricostruzioni. L'Europa, invece, non era più tornata. Prima del fischio d’inizio puoi esplorare anche gli altri eventi sportivi previsti in giornata: ENTRA SU GOLDBET E GUARDA QUALI DIRETTE SONO DISPONIBILI, SCOPRI IL PALINSESTO LIVE DI LOTTOMATICA E SCEGLI COSA SEGUIRE oppure VAI SU VINCITÙ E TROVA SUBITO L’EVENTO SPORTIVO CHE CERCHI.

Sunderland-AZ Alkmaar sullo schermo: TV e streaming della partita

Sunderland-AZ Alkmaar si giocherà mercoledì 16 settembre alle 21:00 allo Stadium of Light. In Italia l'incontro non rientra tra le partite proposte da Sky con diretta integrale su un singolo canale dedicato. Sarà comunque possibile seguire gol e principali sviluppi della sfida all'interno di Diretta Gol Europa League, trasmessa su Sky Sport Max e Sky Sport 251. La stessa modalità sarà disponibile in streaming attraverso NOW e, per gli abbonati Sky, tramite Sky Go. Diretta Gol permetterà di seguire Sunderland-AZ insieme agli altri incontri previsti nella fascia serale della prima giornata di Europa League.

Il Sunderland torna in Europa passando dall'inferno

Per comprendere davvero il significato della serata bisogna guardare a ciò che il Sunderland ha attraversato molto più recentemente. Nel 2017 è retrocesso dalla Premier League. Dodici mesi dopo è arrivato un altro colpo: retrocessione dalla Championship e caduta in League One, la terza serie inglese. Una discesa talmente brutale da diventare persino una serie televisiva. Il Sunderland che milioni di persone hanno conosciuto attraverso Sunderland 'Til I Die era un club enorme per quella categoria, ma incapace di trovare immediatamente la strada per uscirne.

Ci sono voluti quattro anni. Nel 2022 la vittoria a Wembley contro il Wycombe ha riportato i Black Cats in Championship. Da lì è cominciata una nuova risalita, fino al ritorno in Premier League e poi allo straordinario settimo posto della scorsa stagione, sufficiente per aprire nuovamente una porta rimasta chiusa dal 1973. Mercoledì sera quella porta sarà finalmente attraversata.

L'avvicinamento alla notte europea non è stato perfetto. Il Sunderland ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte tra le competizioni disputate in questo avvio di stagione. Nell'ultimo turno è arrivato il 2-0 contro l'Arsenal campione d'Inghilterra. Il risultato non racconta però completamente la prestazione. La squadra di Régis Le Bris è riuscita per lunghi tratti a rimanere dentro la partita, mostrando quella capacità di competere contro avversari tecnicamente superiori che sarà fondamentale anche in Europa.

Contro l'AZ cambierà soprattutto il tipo di responsabilità. Il Sunderland non dovrà semplicemente reagire e ripartire. Davanti a uno Stadium of Light che aspetta questa serata da decenni, sarà chiamato anche a costruire la partita. E proprio l'entusiasmo può diventare contemporaneamente la principale forza e il primo pericolo. Partire a velocità eccessiva, trascinato dallo stadio, potrebbe concedere agli olandesi gli spazi che cercano.

BRENTFORD, INGHILTERRA - 5 SETTEMBRE: Enzo Le Fée del Sunderland festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra su calcio di rigore durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford e Sunderland al Gtech Community Stadium il 5 settembre 2026 a Brentford, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

L'AZ arriva in Inghilterra senza avere ancora perso in campionato

Se il Sunderland porta nella partita il peso della storia, l'AZ Alkmaar porta i risultati. La squadra allenata da Leeroy Echteld ha cominciato la stagione in maniera impressionante. La Coppa d'Olanda conquistata nella scorsa annata ha preceduto un altro segnale molto forte: il 4-0 rifilato al PSV Eindhoven in Supercoppa. L'Eredivisie ha confermato quelle sensazioni.

Dopo sei giornate, l'AZ ha raccolto cinque vittorie e un pareggio, condividendo la vetta della classifica. Soltanto il Willem II, con l'1-1 dell'ultimo turno, è riuscito finora a impedirgli di vincere in campionato. Una partenza che rende la trasferta inglese molto più equilibrata di quanto l'atmosfera dello Stadium of Light potrebbe suggerire. Gli olandesi hanno qualità, fiducia e soprattutto un reparto offensivo capace di creare occasioni attraverso giocatori molto giovani. Uno dei nomi da seguire sarà Ro-Zangelo Daal.

C'è però un ostacolo storico che l'AZ dovrà superare. L'Inghilterra non è mai stata una destinazione particolarmente felice per il club di Alkmaar. Le trasferte contro squadre inglesi nelle competizioni UEFA hanno spesso prodotto sconfitte e pochissime soddisfazioni. L'intensità, gli stadi e il ritmo delle partite hanno rappresentato più volte un problema per gli olandesi. Lo Stadium of Light aggiungerà un elemento ulteriore. Il Sunderland non gioca semplicemente in casa: sta aspettando questa partita da 53 anni.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 19 APRILE: Jordy Clasie dell’AZ Alkmaar festeggia con il trofeo dopo la vittoria della sua squadra nella finale della Eurojackpot KNVB Beker tra AZ Alkmaar e NEC Nijmegen al De Kuip il 19 aprile 2026 a Rotterdam, Paesi Bassi. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

La chiave tattica: Xhaka contro la qualità tra le linee dell'AZ

Il Sunderland dovrebbe partire dal 4-2-3-1. La presenza di Granit Xhaka davanti alla difesa sarà particolarmente importante perché l'AZ dispone di diversi giocatori capaci di occupare e scambiarsi le posizioni tra le linee. Stengs, Kwakman e Daal possono infatti muoversi alle spalle di Meerdink, rendendo complicato stabilire marcature precise. Xhaka e Sadiki dovranno soprattutto evitare che l'AZ possa ricevere frontalmente nella zona centrale. Ma la partita può essere decisa anche sulle fasce. Angulo e Fofana hanno caratteristiche che permettono al Sunderland di attaccare rapidamente la profondità, soprattutto quando i terzini olandesi accompagnano l'azione.

Recuperare il pallone e trovare immediatamente uno dei due esterni può diventare la soluzione più efficace per impedire all'AZ di stabilirsi nella metà campo inglese. Davanti Brobbey avrà invece un compito più fisico. Goes e Schouten dovranno accettare il duello con un centravanti capace di proteggere il pallone e creare spazio per l'arrivo di Le Fée. È proprio la posizione del francese a poter cambiare la partita. Se Le Fée riuscirà a ricevere alle spalle di Clasie e Koopmeiners, il Sunderland potrà trasformare rapidamente una costruzione apparentemente innocua in un attacco alla linea difensiva.

Probabili formazioni: Brobbey guida i Black Cats, Daal accende l'AZ

Le Bris dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Roefs tra i pali e Mukiele, Ballard, Danso e Reinildo nella linea difensiva. Davanti alla retroguardia agiranno Xhaka e Sadiki. Angulo e Fofana occuperanno le corsie offensive, mentre Le Fée avrà libertà di movimento alle spalle di Brobbey.

L'AZ dovrebbe rispondere con lo stesso sistema. De Busser partirà in porta, con Dijkstra, Goes, Schouten e Chávez in difesa. Clasie e Koopmeiners formeranno la coppia davanti alla retroguardia. Sulla trequarti spazio a Stengs, Kwakman e Daal, con Meerdink come riferimento offensivo.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fée, Fofana; Brobbey. Allenatore: Le Bris.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, Chávez; Clasie, Koopmeiners; Stengs, Kwakman, Daal; Meerdink. Allenatore: Echteld.

Sunderland-AZ Alkmaar, tutte le coordinate per seguirla