Il ritorno in Premier League dopo 25 anni doveva rappresentare una grande festa per il Coventry City. Dopo appena quattro giornate, però, l’entusiasmo della promozione ha lasciato spazio alle prime, inevitabili preoccupazioni.

Coventry City: altri 5 gol subiti e ancora 0 punti in classifica

COVENTRY, INGHILTERRA - 13 SETTEMBRE: Frank Lampard, allenatore del Coventry City, osserva il campo prima della partita di Premier League 2026/27 tra Coventry City e Brighton & Hove Albion alla Coventry Building Society Arena, il 13 settembre 2026 a Coventry, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La squadra di Frank Lampard è ancora ferma a zero punti e zero gol segnati. Quattro partite, quattro sconfitte e un impatto con la massima serie inglese che si sta rivelando durissimo. Dopo i ko contro Arsenal, Hull City e Manchester City, è arrivata la pesantissima sconfitta interna per 5-0 contro il Brighton, risultato che ha fatto scattare il primo vero campanello d’allarme della stagione. Il problema non riguarda soltanto i risultati. Il Coventry sembra ancora alla ricerca delle misure giuste per affrontare una Premier molto più veloce, tecnica e spietata rispetto alla Championship. Contro il Brighton sono emerse soprattutto le difficoltà difensive e, dopo l'espulsione di Taiwo Awoniyi, la squadra si è completamente disunita.

Lampard, però, continua a chiedere fiducia. Il calendario iniziale non è stato certamente semplice e il Coventry aveva mostrato maggiore solidità nella sconfitta di misura per 1-0 sul campo del Manchester City. Ma adesso servono risposte concrete.

Tifosi da applausi

Frank Lampard, allenatore Coventry (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

La nota più bella arriva ancora una volta dai tifosi. Anche durante e dopo il pesante 0-5, il pubblico della Coventry Building Society Arena ha continuato a sostenere la squadra. La Premier è appena cominciata e parlare già di condanna sarebbe prematuro. Ma il Coventry deve cambiare marcia rapidamente: la favola della promozione è terminata, adesso è iniziata la vera battaglia per restare tra i grandi.