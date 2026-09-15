Non è ancora autunno inoltrato, ma Liverpool-Tottenham ha già il sapore di una partita che può pesare. Questa sera ad Anfield Reds e Spurs si affrontano nel terzo turno di Carabao Cup, in una sfida secca che mette di fronte due squadre alla ricerca di risposte.

Il Liverpool di Iraola non può sbagliare ad Anfield

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Andoni Iraola, allenatore dell'AFC Bournemouth, osserva la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Bournemouth al City Ground il 24 maggio 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Cameron Smith/Getty Images)

Il Liverpool di Andoni Iraola arriva all'appuntamento ancora imbattuto in questa stagione, ma il pareggio senza reti contro il Fulham ha lasciato qualche dubbio soprattutto sulla produzione offensiva. Il tecnico spagnolo dovrebbe sfruttare la Coppa anche per effettuare alcune rotazioni, inevitabili considerando un calendario particolarmente intenso. In porta è già stato annunciato Giorgi Mamardashvili al posto di Alisson, mentre Joe Gomez è tornato a disposizione.

De Zerbi: prova di maturità in anticipo

Situazione decisamente più complicata per ildi. Gli Spurs non hanno ancora segnato nelle prime quattro giornate die hanno raccolto appena due punti. Numeri pesanti per una squadra profondamente rinnovata durante l'estate e che sembra ancora alla ricerca della propria identità. In Coppa, però, il Tottenham ha già mostrato un volto differente travolgendo 5-1 il Charlton nel turno precedente.

Per De Zerbi, dunque, Anfield può rappresentare l'occasione per cambiare improvvisamente il clima intorno alla squadra. Non sarà semplice: il Tottenham ha vinto soltanto una delle ultime 18 trasferte giocate ad Anfield in tutte le competizioni.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 12: Roberto De Zerbi, Manager of Tottenham Hotspur, looks on during the Premier League 2026/27 match between Tottenham Hotspur and Everton at Tottenham Hotspur Stadium on September 12, 2026 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Liverpool-Tottenham diventa così molto più di una semplice partita di Coppa. Per Iraola è l'occasione di confermare la solidità del nuovo corso e continuare la corsa verso un trofeo che i Reds hanno conquistato dieci volte. Per De Zerbi può essere invece la notte della svolta.

Ad Anfield, questa sera, qualcuno dovrà necessariamente uscire dal campo con una risposta.