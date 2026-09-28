Il futuro di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham comincia a essere un tema caldo a Londra. L’avvio di stagione degli Spurs è stato estremamente complicato: dopo cinque giornate di Premier League, il Tottenham si ritrova ultimo in classifica con appena due punti e ancora senza vittorie. Una situazione che inevitabilmente ha acceso le prime voci sul futuro dell’allenatore italiano.

Mauricio Pochettino: semplice suggestione?

La società, almeno per il momento, non avrebbe intenzione di esonerare De Zerbi e continuerebbe a considerarlo parte di un progetto a lungo termine. Le prossime partite, però, potrebbero diventare molto importanti per capire se la fiducia nei suoi confronti resterà immutata. E intanto iniziano a circolare i primi nomi per un eventuale successore. Quello più suggestivo porta a

L’argentino ha già allenato gli Spurs dal 2014 al 2019, trasformando il Tottenham in una delle principali squadre inglesi e raggiungendo soprattutto la finale di Champions League del 2019. Un ritorno nel nord di Londra avrebbe quindi un enorme valore anche dal punto di vista emotivo per una parte della tifoseria.

LONDRA, INGHILTERRA - 23 APRILE: Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, appare abbattuto durante la partita di Premier League tra Arsenal FC e Chelsea FC all'Emirates Stadium, il 23 aprile 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

La partita di Old Trafford potrebbe decidere il futuro di De Zerbi?

, attualmente commissario tecnico degli Stati Uniti, ha inoltre confermato di essere stato contattato dal Tottenham già nel 2026, spiegando però di non aver potuto accettare per gli impegni con la nazionale americana. Non sarebbe comunque l’unica alternativa. Tra i profili accostati aglifigurano anche, attualmente libero, e, altro allenatore senza squadra.

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, osserva la partita di Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium, il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Per ora De Zerbi resta al suo posto. Ma se la situazione non dovesse cambiare rapidamente, il fantasma di Pochettino potrebbe tornare ad aggirarsi seriamente dalle parti del Tottenham Hotspur Stadium. Il 10 Ottobre a Old Trafford gli Spurs saranno ospiti del Manchester United in una gara che potrebbe davvero decidere il futuro del manager italiano.