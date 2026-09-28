L’avventura inglese di Michele Di Gregorio non è iniziata esattamente come il portiere italiano avrebbe sperato. Arrivato al Bournemouth il 25 agosto in prestito dalla Juventus per la stagione 2026/27, l’ex Monza ha scelto la Premier League con l’obiettivo di trovare nuovi stimoli e ritagliarsi uno spazio importante dopo due stagioni e 84 presenze complessive in bianconero.

Di Gregorio, inizio complicato al Bournemouth

TURIN, ITALY - MAY 24: Michele Di Gregorio of Juventus before the Serie A match between Torino FC and Juventus FC at Stadio Olimpico di Torino on May 24, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Al momento, però, le gerarchie tra i pali sembrano piuttosto chiare. Djordje Petrović resta il titolare del Bournemouth, mentre Di Gregorio ha dovuto inizialmente accomodarsi in panchina nelle gare di Premier League contro Everton, Newcastle e Brentford. Anche contro il Liverpool, il 20 settembre, l’italiano non è riuscito a trovare spazio: il suo debutto nel massimo campionato inglese deve quindi ancora arrivare. La prima vera occasione è arrivata invece l’8 settembre in Carabao Cup contro il Lincoln City. Di Gregorio è partito titolare al Vitality Stadium e il Bournemouth si è imposto con un netto 4-0. Per il portiere italiano 90 minuti, una parata e soprattutto il primo clean sheet con la nuova maglia: un esordio positivo, anche se per il momento non sufficiente a modificare le gerarchie in campionato.

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In attesa del debutto in Premier League

Una situazione sicuramente diversa rispetto alle aspettative con cui era arrivato sulla costa meridionale inglese. Nella sua presentazione Di Gregorio aveva sottolineato l’ambizione del club e la volontà di contribuire a una grande stagione, spiegando anche come l’ex Bournemouth Lloyd Kelly gli avesse parlato molto bene della piazza. La stagione, naturalmente, è ancora lunga. Di Gregorio dovrà sfruttare ogni occasione nelle coppe e negli allenamenti per provare a mettere pressione a Petrović. Il primo passo è stato compiuto con il clean sheet contro il Lincoln; adesso manca quello più importante: conquistare il debutto in Premier League e provare a ribaltare le gerarchie del Bournemouth.