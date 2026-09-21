La Premier League continua a regalare emozioni e spettacolo. Il Manchester City di Enzo Maresca continua la sua marcia perfetta: all’Etihad arriva un pirotecnico 5-3 contro il Sunderland, con Semenyo autore di una doppietta e Haaland ancora a segno. I Citizens volano a +3 sull’Arsenal, travolto 3-0 dal Brighton, che interrompe l’imbattibilità dei Gunners. Maresca mette la freccia e supera Arteta nella corsa, provvisoria, al titolo.

Incubo Spurs, perde anche il Chelsea

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 12: Roberto De Zerbi, Manager of Tottenham Hotspur, looks on during the Premier League 2026/27 match between Tottenham Hotspur and Everton at Tottenham Hotspur Stadium on September 12, 2026 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Sorride il Liverpool, che espugna Bournemouth grazie alla rete decisiva di Alexander Isak, mentre il Manchester United evita la sconfitta a Craven Cottage: contro il Fulham finisce 1-1, con Cunha che salva i Red Devils nel finale. Weekend da dimenticare per le altre londinesi. Il Chelsea cade 3-0 nel derby contro il Brentford, mentre il Tottenham di De Zerbi perde 3-2 in casa contro l’Aston Villa e precipita all’ultimo posto. Xabi Alonso dopo la sconfitta pesante rimediata nel West London è ancora di più sotto esame, per De Zerbi invece le scusa da parte di una fetta di tifoserie sembrano già essere esaurite, dopo appena cinque giornate di campionato. Paradossalmente nella giornata in cui al squadra del North London segna due gol perde. La pausa nazionali arriva probabilmente nel momento giusto per staccare la spina e rifettere sul da farsi.

Newcastle ok, Palace bene a metà

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Pierre Sage, allenatore del Crystal Palace, osserva il campo prima della partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Ipswich Town a Selhurst Park, il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Broadway/Getty Images)

Il Crystal Palace non va oltre lo 0-0 sul campo del Leeds. La squadra di Sage dopo la scorpacciata europea torna da Ealland Road con un punto in tasca e la consapevolezza di dover fare di più, contro il Leeds le Eagles hanno iniziato a pigiare sull'acceleratore solo nel finale. Completano il quadro il successo del Newcastle sull’Hull City (2-1), la vittoria dell’Everton contro l’Ipswich (1-0) e il colpo esterno del Coventry, che supera 1-0 il Nottingham Forest. Una giornata che conferma il Manchester City al comando, rilancia il Liverpool e lascia diverse grandi londinesi alle prese con un avvio di stagione complicato.