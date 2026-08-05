L'operazione delle forze di polizia ha portato al sequestro di spranghe, coltelli e altri oggetti ritenuti potenzialmente lesivi
Funerali Baresi, migliaia di tifosi del Milan accolgono l'arrivo del feretro
Un nuovo episodio riporta l'attenzione sul tema della sicurezza negli eventi sportivi del calcio italiano e non. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di intercettare un gruppo di tifosi del Siena, in possesso di oggetti potenzialmente pericolosi, evitando possibili criticità legate alla partita.
La ricostruzione: i militari sventano un possibile agguatoSecondo quanto riportato da diversi media locali e dall'Ansa, nove tifosi del Siena sono stati denunciati al termine di un'operazione condotta dalle forze dell'ordine nell'ambito dei controlli predisposti in occasione di un'amichevole tra il San Donato Tavarnelle e il Grosseto, giocata lo scorso 29 luglio a Badesse. Durante le verifiche i tifosi sono stati fermati e sono stati sequestrati diversi oggetti ritenuti pericolosi, tra cui spranghe di ferro e coltelli, che hanno scaturito la denuncia per presunto porto abusivo di armi.
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Le possibili conseguenze: tra i denunciati anche un minorenneOltre alle denunce, per i soggetti coinvolti potrebbero essere valutati ulteriori provvedimenti amministrativi, come l'applicazione del DASPO, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, previsto dalla normativa italiana nei confronti di chi rappresenta un rischio per l'ordine pubblico. L'eventuale adozione della misura sarà valutata dalle autorità competenti sulla base degli accertamenti in corso. Stando alle ricostruzioni riportate da diverse testate, tra i denunciati figurerebbe anche un minorenne, di cui si occuperà la Procura competente di Firenze.
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