Un nuovo episodio riporta l'attenzione sul tema della sicurezza negli eventi sportivi del calcio italiano e non. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di intercettare un gruppo di tifosi del Siena, in possesso di oggetti potenzialmente pericolosi, evitando possibili criticità legate alla partita.

La ricostruzione: i militari sventano un possibile agguato

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Secondo quanto riportato da diversi media locali e dall'Ansa, nove tifosi delsono stati denunciati al termine di un'operazione condotta dalle forze dell'ordine nell'ambito dei controlli predisposti in occasione di un'amichevole tra ile ilgiocata lo scorso 29 luglio a Badesse. Durante le verifiche i tifosi sono stati fermati e sono statidiversi oggetti ritenuti pericolosi, tra cui, che hanno scaturito la denuncia per presunto porto abusivo di armi.Secondo le ricostruzioni, le forze di polizia sostengono che si trattasse di un possibileai sostenitori del, sventato sul tempo: l'intervento rientra nelle attività di prevenzione che vengono pianificate in occasione delle partite considerate più delicate, con l'obiettivo di evitare episodi ditra tifoserie e garantire il regolare svolgimento dell'evento sportivo. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre per i nove sostenitori è scattata laall'autorità giudiziaria competente.

VERONA, ITALIA - 25 GENNAIO: Una vista generale dei tifosi del AC Siena durante la partita di Tim Cup tra AC Chievo Verona e AC Siena allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi il 25 gennaio 2012 a Verona, Italia. (Foto di Dino Panato/Getty Images)

Le possibili conseguenze: tra i denunciati anche un minorenne

Oltre alle denunce, per i soggetti coinvolti potrebbero essere valutati ulterioriamministrativi, come l'applicazione del, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, previsto dalla normativa italiana nei confronti di chi rappresenta un rischio per l'ordine pubblico. L'eventuale adozione della misura sarà valutata dalle autorità competenti sulla base degli accertamenti in corso. Stando alle ricostruzioni riportate da diverse testate, tra i denunciati figurerebbe anche un, di cui si occuperà la Procura competente di Firenze.