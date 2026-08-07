Il mercato del Napoli entra nel vivo e si dimostra ambizioso con una suggestione di primo ordine come Gabriel Jesus, ma la strada per il brasiliano sembra ancora tutt'altro che semplice. L'attaccante dell'Arsenal rappresenta una possibilità di alto profilo per l'attacco di Max Allegri, mentre la priorità della società resta quella di liberare spazio.

Napoli, Gabriel Jesus l'ultima idea per l'attacco

A rilanciare il nome dell'attaccante in otticaè stato Gianluca Di Marzio di Sky Sport, inserendolo nella lista dei possibili rinforzi offensivi per i partenopei che possa alzare il tasso qualitativo e di: il brasiliano va in scadenza conla prossima estate e potrebbe risultare unadi lusso per il club azzurro, ma la pista si inserisce però in un mercato condizionato dalla necessità di vendere prima di poter investire ulteriormente. Il nome dinon è nuovo per il calcio italiano e secondo le principali testate italiane, il giocatore fu proposto negli scorsi mesi anche a

GIRONA, SPAGNA - 01 AGOSTO: Gabriel Jesus dell'Arsenal FC guarda durante l'amichevole pre-stagione tra Girona FC e Arsenal FC allo stadio Montilivi il 01 agosto 2026 a Girona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Napoli, priorità alle uscite

La vera chiave dell'operazione resta quindi il mercato in uscita e secondo quanto rivelato dai principali media, la possibile cessione die quella dipotrebbero creare le condizioni per tentare l'assalto al brasiliano: il problema infatti riguarda una rosa particolarmente, con lo stesso patron partenopeoche aveva dichiarato di dover sistemare numerosi giocatori prima di pensare a nuovi innesti.può dunque diventare un obiettivo concreto, ma soltanto dopo aver liberato spazio e per il, di certo, significherebbe firmare un profilo diinternazionale, capace di giocare da centravanti ma anche di muoversi sull'esterno. Il suo eventuale approdo al Maradona dipenderà però da condizioni precise: prima le, poi il colpo in entrata.