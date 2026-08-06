Christian Norgaard è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Everton. Dopo soltanto una stagione, il centrocampista danese lascia l'Arsenal a titolo definitivo e firma un contratto biennale con i Toffees. Nelle ultime ore, è arrivato anche il comunicato stampa del club di Liverpool a rendere ufficiale l'operazione.

Il comunicato dell'Everton

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali d'informazione, l'Everton ha annunciato l'acquisto di Christian Norgaard scrivendo: "L'Everton ha completato l'acquisto di Christian Nørgaard dall'Arsenal per una cifra non rivelata".

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Viktor Gyoekeres, Martin Odegaard e Christian Norgaard dell'Arsenal posano per una foto con il trofeo della Premier League mentre i giocatori dell'Arsenal festeggiano, dopo essere stati incoronati campioni della Premier League per la stagione 2025/26, al termine della partita di Premier League tra Crystal Palace e Arsenal a Selhurst Park il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images per Premier League)

A proposito dei dettagli del contratto siglato dal centrocampista danese, il club inglese ha sottolineato: "Il centrocampista difensivo, che vanta una solida esperienza di leadership e di gioco – tra cui 41 presenze con la nazionale danese e una medaglia di campione della Premier League con i Gunners – ha firmato un contratto biennale con i Blues fino alla fine di giugno 2028.".

Le prime parole di Norgaard

. Ci sono stati diversi fattori che hanno influenzato la mia decisione. Sentivo il bisogno di cambiare e di avere un ruolo più importante nel calcio".

🚨🔵 OFFICIAL: Christian Nørgaard leaves Arsenal to join Everton on a £7m deal. 🇩🇰



The midfielder has signed in at #EFC today. pic.twitter.com/HQEGWQ2w3Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

All'interno del comunicato, sono arrivate anche le prime parole diai microfoni del canale ufficiale dell'Everton: "È una sensazione fantastica. Sono davvero felice e contento di essermi unito all'Everton

Infine, a proposito del progetto di squadra, il calciatore ex Arsenal ha chiuso dicendo: "Quando ho parlato con David Moyes e altri membri del Club coinvolti nel trasferimento, ho sentito parlare dell'intero progetto e ne sono rimasto molto incuriosito. Essere qui non fa che rafforzare questa sensazione".