Il centrocampista danese, Christian Norgaard, saluta i Gunners e firma un biennale con i Toffees: il comunicato del club
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Christian Norgaard è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Everton. Dopo soltanto una stagione, il centrocampista danese lascia l'Arsenal a titolo definitivo e firma un contratto biennale con i Toffees. Nelle ultime ore, è arrivato anche il comunicato stampa del club di Liverpool a rendere ufficiale l'operazione.
Il comunicato dell'EvertonAttraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali d'informazione, l'Everton ha annunciato l'acquisto di Christian Norgaard scrivendo: "L'Everton ha completato l'acquisto di Christian Nørgaard dall'Arsenal per una cifra non rivelata".
A proposito dei dettagli del contratto siglato dal centrocampista danese, il club inglese ha sottolineato: "Il centrocampista difensivo, che vanta una solida esperienza di leadership e di gioco – tra cui 41 presenze con la nazionale danese e una medaglia di campione della Premier League con i Gunners – ha firmato un contratto biennale con i Blues fino alla fine di giugno 2028.".
Le prime parole di NorgaardAll'interno del comunicato, sono arrivate anche le prime parole di Christian Norgaard ai microfoni del canale ufficiale dell'Everton: "È una sensazione fantastica. Sono davvero felice e contento di essermi unito all'Everton. Ci sono stati diversi fattori che hanno influenzato la mia decisione. Sentivo il bisogno di cambiare e di avere un ruolo più importante nel calcio".
🚨🔵 OFFICIAL: Christian Nørgaard leaves Arsenal to join Everton on a £7m deal. 🇩🇰— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026
The midfielder has signed in at #EFC today. pic.twitter.com/HQEGWQ2w3Q
Infine, a proposito del progetto di squadra, il calciatore ex Arsenal ha chiuso dicendo: "Quando ho parlato con David Moyes e altri membri del Club coinvolti nel trasferimento, ho sentito parlare dell'intero progetto e ne sono rimasto molto incuriosito. Essere qui non fa che rafforzare questa sensazione".
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