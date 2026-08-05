L'Everton si presenta ai nastri di partenza della nuova Premier League con sensazioni decisamente diverse rispetto a quelle degli ultimi anni. Dopo stagioni vissute costantemente con il timore della retrocessione, i Toffees sembrano aver ritrovato una direzione chiara grazie al lavoro di David Moyes, capace di restituire solidità e identità a una squadra che sembrava aver smarrito entrambe.

La parte sinistra della classifica

BRIGHTON, INGHILTERRA - 25 GENNAIO: David Moyes, allenatore dell'Everton, osserva il campo prima della partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion FC ed Everton FC all'Amex Stadium, il 25 gennaio 2025 a Brighton, Inghilterra. (Foto di Bryn Lennon/Getty Images)

L'obiettivo principale resta quello di consolidarsi nella parte sinistra della classifica. Il nuovo stadio rappresenta un ulteriore stimolo e il club sta cercando di rinforzare la rosa con innesti di esperienza e qualità: tra questi spicca la trattativa ormai avanzata per Christian Nørgaard dall'Arsenal, un centrocampista che potrebbe dare ulteriore equilibrio e leadership al reparto. Molto dipenderà anche dalla conclusione del mercato. L'Everton ha già investito su diversi profili interessanti e continua a monitorare altre opportunità per completare la rosa, ma serviranno ancora alcuni innesti per poter competere con continuità contro le squadre che puntano alle coppe europee.

Gli obiettivi dell'Everton di Moyes

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 8 FEBBRAIO: David Moyes, allenatore dell'Everton, osserva la partita del quarto turno della Emirates FA Cup tra Everton e AFC Bournemouth a Goodison Park, l'8 febbraio 2025 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Dal punto di vista tattico, Moyes ha costruito una squadra pragmatica, difficile da affrontare e molto organizzata. Se la difesa continuerà a garantire affidabilità e gli uomini offensivi riusciranno ad aumentare il bottino realizzativo, i Toffees potranno togliersi diverse soddisfazioni.

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Pensare a una qualificazione in Champions League appare ancora prematuro, considerando la concorrenza di Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Tottenham e Aston Villa. Tuttavia, un piazzamento tra il settimo e il nono posto è un obiettivo assolutamente realistico e potrebbe persino aprire le porte alle competizioni europee, soprattutto se la squadra riuscirà a mantenere continuità durante tutta la stagione.