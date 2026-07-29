Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere

La Juventus è pronta a riabbracciare Randal Kolo Muani. Dopo mesi di negoziati e contatti estenuanti, la trattativa con il Paris Saint-Germain sembra essere arrivata ad una fase decisiva: la volontà dell'attaccante della Francia si sta rivelando sempre più l'elemento determinante.

Kolo Muani-Juve, trattativa ai dettagli

Lacontinua a lavorare senza sosta per riportarein bianconero. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i contatti con il PSG si sono intensificati negli ultimi giorni e cresce la fiducia per una chiusuradell'operazione: l'esperto di mercato riporta di due club che stanno limando gli ultimieconomici, con il club torinese deciso a regalare ail rinforzo principale per il parco attaccanti. Queste ore, ha spiegato Romano sul suo canale YouTube, possono davvero essere decisive per arrivare alla fumata bianca, avendo ridotto progressivamente la distanza tra domanda e offerta. Secondo diverse testate italiane, la cifra complessiva dovrebbe aggirarsi attorno ai, impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni, con l'aggiunta di qualche bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

TORINO, ITALIA - 27 APRILE: Randal Kolo Muani della Juventus festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus e Monza all'Allianz Stadium il 27 aprile 2025 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Kolo Muani, una voglia di Juve che prosegue da un anno

con forza verso il buon esito dell'operazione è soprattutto lo stesso, il quale ha espresso svariate volte il desiderio di tornare a vestire la maglia della, mettendo il club bianconero davanti a qualsiasi altra destinazione. La scelta del giocatore è facilmente spiegabile guardando a quanto fatto nei mesi trascorsi a Torino in prestito, da gennaio 2025 a giugno, arrivando a quotae diventando in pochissimo tempo uno dei punti di riferimento offensivi della squadra. Unche ha convinto la Juve a puntare ancora su di lui, nonostante le difficoltà riscontrate in questa stagione con la maglia del Tottenham, e che ha portato lo stesso giocatore alla conclusione di volerci tornare a tutti i costi, consapevole di ritrovare un ambiente che lo ha sempre richiamato a gran forza e dove può tornare ad essere