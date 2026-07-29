I bianconeri avanzano per chiudere la trattativa Kolo Muani dal PSG: cresce l'ottimismo tra le parti, con il giocatore che continua a spingere
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La Juventus è pronta a riabbracciare Randal Kolo Muani. Dopo mesi di negoziati e contatti estenuanti, la trattativa con il Paris Saint-Germain sembra essere arrivata ad una fase decisiva: la volontà dell'attaccante della Francia si sta rivelando sempre più l'elemento determinante.
Kolo Muani-Juve, trattativa ai dettagliLa Juventus continua a lavorare senza sosta per riportare Kolo Muani in bianconero. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i contatti con il PSG si sono intensificati negli ultimi giorni e cresce la fiducia per una chiusura positiva dell'operazione: l'esperto di mercato riporta di due club che stanno limando gli ultimi dettagli economici, con il club torinese deciso a regalare a Luciano Spalletti il rinforzo principale per il parco attaccanti. Queste ore, ha spiegato Romano sul suo canale YouTube, possono davvero essere decisive per arrivare alla fumata bianca, avendo ridotto progressivamente la distanza tra domanda e offerta. Secondo diverse testate italiane, la cifra complessiva dovrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni, impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni, con l'aggiunta di qualche bonus e una percentuale sulla futura rivendita.
Kolo Muani, una voglia di Juve che prosegue da un annoA spingere con forza verso il buon esito dell'operazione è soprattutto lo stesso Kolo Muani, il quale ha espresso svariate volte il desiderio di tornare a vestire la maglia della Juventus, mettendo il club bianconero davanti a qualsiasi altra destinazione. La scelta del giocatore è facilmente spiegabile guardando a quanto fatto nei mesi trascorsi a Torino in prestito, da gennaio 2025 a giugno, arrivando a quota 10 gol e diventando in pochissimo tempo uno dei punti di riferimento offensivi della squadra. Un impatto che ha convinto la Juve a puntare ancora su di lui, nonostante le difficoltà riscontrate in questa stagione con la maglia del Tottenham, e che ha portato lo stesso giocatore alla conclusione di volerci tornare a tutti i costi, consapevole di ritrovare un ambiente che lo ha sempre richiamato a gran forza e dove può tornare ad essere protagonista.
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