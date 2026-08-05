Il Liverpool guarda al futuro e individua in Ibrahim Mbaye uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Dopo i primi contatti, la trattativa con il Paris Saint-Germain è pronta ad entrare nel vivo, con entrambe le parti che sembrano avere margini per trovare un'intesa.

Il Liverpool accelera per Mbaye: cifre e la posizione del PSG

Ilè pronto a muovere passi concreti per assicurarsi il giovane talento senegalese, uno dei giocatori più promettenti del. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, i Reds sono intenzionati ad avviare nei prossimi giorni unaufficiale con il club parigino, dopo aver ottenuto l'apertura del giocatore ad un possibile trasferimento in Premier League. L'attaccante classe 2008 considera Anfield unaideale per proseguire il proprio percorso di crescita, soprattutto alla luce della possibilità di ritagliarsi uno spazio maggiore rispetto a quello avuto finora nella capitale francese. La volontà del calciatore rappresenterebbe un elementoche potrebbe favorire il buon esito dell'operazione.

PARIGI, FRANCIA - 28 MARZO: Ibrahim Mbaye del Senegal calcia la palla durante l'amichevole internazionale tra Senegal e Perù allo Stade de France il 28 marzo 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il PSG, pur continuando a credere nelle qualità del proprio giovane talento, non ha chiuso la porta ad una cessione. Stando alle ultime, la dirigenza francese sarebbe infatti pronta ad ascoltare offerte ritenute congrue e valuta Mbaye oltre 50 milioni di euro, cifra fissata per scoraggiare tentativi al ribasso e valorizzare uno dei prospetti più interessanti del proprio vivaio: al momento non sono state presentate offerte ufficiali, ma il Liverpool appare intenzionato ad intavolare una negoziazione nelle prossime ore.

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Mbaye, una stagione in crescita e un Mondiale positivo

Nonostante la giovane età,ha collezionato una stagione significativa con il, totalizzando 31 prezze tra tutte le competizioni, conagli ordini di. Numeri che raccontano solo in parte la sua crescita, certificata anche dalla fiducia ricevuta nei momenti più importanti della stagione. Il salto di qualità è arrivato però sul palcoscenico internazionale, nelladisputata con ilin cui il giovane Mbaye si è tolto anche lo sfizio del gol nella sconfitta per 3-1 contro la Francia. Prove che hanno inevitabilmente acceso i riflettori dei principali club europei e convinto ila puntare con decisione sul suo talento.