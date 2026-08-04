Il Paris Saint-Germain fa decisamente sul serio per Mika Godts e, sotto l'ombra della Torre Eiffel, la sensazione diffusa è che il traguardo sia ormai davvero a un passo. Dopo aver incassato il sì entusiasta del ventunenne talento belga per un contratto quinquennale con scadenza nel 2031, la dirigenza parigina sta limando gli ultimi dettagli con l'Ajax. Nelle stanze dei bottoni del club francese nessuno sembra avere reali dubbi sul buon esito dell'operazione. Secondo il sito francese Foot01.com la trattativa si chiuderà molto presto. Questo grazie a una corte spietata e mirata che ha convinto definitivamente il giocatore a fare il grande salto della carriera.

Mentre il Real Madrid sta ancora cercando di districare la matassa legata al futuro del giovane Yan Diomandé, a Parigi hanno preferito non perdere tempo prezioso. I dirigenti del PSG hanno deciso di spingere subito sull'acceleratore, virando con decisione sul gioiello dell'Ajax per regalare alla squadra un rinforzo di grande prospettiva, ma già capace di fare la differenza sui palcoscenici internazionali.

Mika Godts: la spinta decisiva dell'entourage e la resa dell'Ajax

A fare la differenza in questa complessa partita di mercato è stata la fermezza dimostrata dal ragazzo e dal suo entourage. L'agente dell'esterno belga,non ha usato mezzi termini quando è stato interpellato dai quotidiani olandesi. Al De Telegraaf ha confermato che l'intesa tra il calciatore e il club pariginoLo stesso ha definito la scelta del ragazzo del tutto naturale. Passare dall'Eredivisie alla rosa dei campioni d'Europa rappresenta la classica opportunità della vita. Quell'occasione d'oro che capita una sola volta e che va colta senza troppi tentennamenti.

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 28 GENNAIO: Mika Godts dell'Ajax lotta per il pallone con Santiago Hezze dell'Olympiacos durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26, valida per l'ottavo giorno, tra AFC Ajax e Olympiacos FC alla Johan Cruijff Arena il 28 gennaio 2026 ad Amsterdam, Paesi Bassi.. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Sull'altra sponda, l'Ajax si è ritrovato di colpo con le spalle al muro. Nonostante il direttore tecnico Jordi Cruyff ha sempre espresso il desiderio di trattenere il gioiello belga a Amsterdam per un'altra stagione. Ma di fronte alla presa di posizione così netta del giocatore e alla pressione costante del suo procuratore, Cruyff ha dovuto prendere atto della dura realtà: la cessione è diventata ormai una tappa obbligata.

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In casa PSG il clima è di grande serenità e fiducia. All'interno del club si parla apertamente di un affare che si definirà nel giro di pochissimi giorni. Le due società sarebbero pronte a stringersi la mano sulla base di un'offerta che dovrebbe aggirarsi intorno aiUna cifra che dovrebbe essere sufficiente per convincere definitivamente i Lancieri a lasciar partire il loro gioiello verso la capitale francese.