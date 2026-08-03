Ritarda l'annuncio di Diomandé al Real Madrid: gli agenti del giocatore bloccano tutto
Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere
Uno dei trasferimenti più cari della storia del Real Madrid rischia di saltare a causa di divergenze tra gli agenti del giocatore. Yan Diomande, stella della Costa d'Avorio e ancora di proprietà del Lipsia, ha da tempo un accordo con i Blancos, che hanno superato la concorrenza del PSG. A far ritardare l'annuncio dell'ufficialità è una disputa legale fra gli agenti del giocatore.
La ricostruzioneI protagonisti di un'operazione che tenderà a sfondare il tetto dei 100 milioni di euro non sono né il calciatore, né la squadra. A prendersi la scena, come riportano i media spagnoli, sono l'ex agente Max-Alain Gradel e Roc Nation, società che oggi cura gli interessi di Diomandé. I rapporti fra le due parti si sarebbero increspati a seguito di una denuncia di Gradel nei confronti dell'attuale società di rappresentanza del giocatore ivoriano.
Di seguito, la Roc Nation ha scritto un comunicato: "Non possiamo restare a guardare quando media non professionali e poco informati pubblicano informazioni false e dannose solo per attirare attenzione, soprattutto quando colpiscono personalmente i nostri clienti senza alcun fondamento. Media e giornalisti devono assumersi le proprie responsabilità".
Caricamento post Instagram...
E il Real?Attenendoci sempre ai media spagnoli, parrebbe che il Real Madrid e Florentino Perez fossero all'oscuro della battaglia legale fra l'ex agente e l'attuale società della stella ivoriana. Tuttavia, in casa Blanca filtra cauto ottimismo per la risoluzione del contenzioso e l'ufficialità del giocatore, destinato a essere la ciliegina sulla torta di un mercato faraonico orchestrato da José Mourinho. L'ala messasi in mostra anche al Mondiale diventerà, molto probabilmente, il sesto acquisto delle merengues in questa sessione estiva dopo gli arrivi di Dumfries, Konaté, Cucurella, Bernardo Silva ed Espi, in attesa di scoprire il futuro di Rodri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA