Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere

Uno dei trasferimenti più cari della storia del Real Madrid rischia di saltare a causa di divergenze tra gli agenti del giocatore. Yan Diomande, stella della Costa d'Avorio e ancora di proprietà del Lipsia, ha da tempo un accordo con i Blancos, che hanno superato la concorrenza del PSG. A far ritardare l'annuncio dell'ufficialità è una disputa legale fra gli agenti del giocatore.

La ricostruzione

I protagonisti di un'operazione che tenderà a sfondare il tetto dei 100 milioni di euro non sono né il calciatore, né la squadra. A prendersi la scena, come riportano i media spagnoli, sono l'ex agente, società che oggi cura gli interessi di. I rapporti fra le due parti si sarebbero increspati a seguito di una denuncia di Gradel nei confronti dell'attuale società di rappresentanza del giocatore ivoriano.

LEIPZIG, GERMANY - APRIL 11: Yan Diomande del RB Lipsia festeggia dopo aver segnato il primo gol della squadra con David Raum e Brajan Gruda durante la partita di Bundesliga tra RB Lipsia e Borussia Mönchengladbach alla Red Bull Arena l'11 aprile 2026 a Lipsia, Germania. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Di seguito, la Roc Nation ha scritto un comunicato: "Non possiamo restare a guardare quando media non professionali e poco informati pubblicano informazioni false e dannose solo per attirare attenzione, soprattutto quando colpiscono personalmente i nostri clienti senza alcun fondamento. Media e giornalisti devono assumersi le proprie responsabilità".

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E il Real?