Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere

Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Carlos Espí. Il club blanco ha versato i 25 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto dell'attaccante con il Levante, chiudendo così un'operazione lampo. Il centravanti valenciano, classe 2005, ha firmato un contratto che lo legherà ai madrileni fino al 30 giugno 2031 e rappresenta il quinto rinforzo estivo della squadra allenata da José Mourinho.

Un colpo chiuso in poche ore

L'affare si è concretizzato in tempi rapidissimi. Dopo la cessione di, il Real Madrid si è mosso con decisione individuando in Espí il profilo ideale per completare il reparto offensivo.

VALENCIA (Spagna), 21 marzo 2026 – Carlos Espí, attaccante del Levante, esulta dopo aver realizzato il secondo gol della sua squadra nella sfida di Liga contro il Real Oviedo, disputata allo stadio Ciutat de València. (Foto: Alex Caparros/Getty Images)

La dirigenza non ha intavolato una lunga trattativa con il Levante, scegliendo invece di attivare direttamente la clausola rescissoria prevista nel contratto del giocatore. Una mossa che ha permesso ai Blancos di anticipare la concorrenza di diversi club inglesi, tra cui Hull City e Brighton, interessati al giovane attaccante.

Caricamento post Instagram...

Chi è Carlos Espí: il bomber che ha convinto il Real

Ventuno anni e 194 centimetri di altezza, Carlos Espí arriva nella capitale spagnola dopo la stagione della definitiva consacrazione con il Levante. Nell'ultimo campionato ha contribuito in maniera decisiva al percorso della squadra valenciana, guadagnandosi anche il riconoscimento di. In totale lascia il Levante con 66 presenze e 20 reti tra tutte le competizioni, numeri che hanno convinto il Real Madrid a investire con decisione sul suo futuro. Il club lo considera un centravanti di prospettiva, capace di offrire una soluzione diversa in attacco grazie alla sua fisicità e al gioco aereo, caratteristiche che mancavano nella rosa dopo le recenti operazioni di mercato.