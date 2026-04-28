Il Brighton continua a crescere nell'ambiente del calcio inglese. La prima squadra maschile sta raggiungendo traguardi sempre più prestigiosi in campionato, sviluppando una propria identità e accrescendo il valore del brand. La squadra inglese infatti viene da 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta (Aston Villa, Liverpool e Arsenal) nelle ultime 10 sfide giocate. Un calendario non impossibile (Newcastle, Wolves, Leeds e United) potrebbe permettere alla banda del 33enne Fabian Hurzeler di partecipare all'Europa il prossimo anno, come accaduto nell'era De Zerbi.

I gabbiani attualmente si trovano al sesto posto a 50 punti, nello spot valido per l'Europa League. Tuttavia, i progetti innovativi del club non si misurano solo all'interno del mondo maschile. Il club di Premier League ha infatti annunciato una grossa novità per la squadra femminile. Il Brighton attraverso questo nuovo progetto di stadio vuole compiere un grosso passo in avanti all'interno delle scarse infrastrutture offerte per il calcio femminile.

CRAWLEY, INGHILTERRA - 25 APRILE: Carla Camacho del Brighton & Hove Albion e le sue compagne di squadra applaudono i tifosi dopo la partita di Barclays Women's Super League tra Brighton & Hove Albion e Manchester City al Broadfield Stadium il 25 aprile 2026 a Crawley, Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

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Il nuovo stadio del Brighton femminile

La squadra dei gabbiani attualmente si trova al sesto posto della Women Super League, nonostante la posizione qua non dia gli stessi vantaggi dell'ambito maschile. Attualmente impegnate nel Broadfield Stadium di Crawley, le ragazze avranno la possibilità, entro il 2030-31, di disputare le proprie gare in un impianto da 10 mila posti. Collegabile con un ponte all'Amex maschile, lo stadio sarebbe storico in Europa, considerando che nessun progetto è mai stato esclusivamente dedicato al calcio femminile. Nel mondo solo Kansas City e Denver Summit hanno avuto in programma di realizzare impianti specificatamente adibiti al calcio femminile.

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Tante parole sono state spese sul nuovo progetto. Fran Kirby, star della nazionale inglese e giocatrice dei gabbiani, ha parlato così: "Il Brighton nutre il massimo rispetto per il calcio femminile e chi ne fa parte. Per le giovani calciatrici che assistono alle partite, è un segnale che questo sport ha davvero un futuro in cui anche loro possono trovare spazio. Questo è il progresso che sognavamo da anni, sarà rivoluzionario: cambierà il modo in cui le giocatrici si preparano ed esibiscono".

We are pleased to confirm plans for the UK and Europe's first purpose-built women's football stadium. 🏟️



It will be one of only three such stadiums in the world, putting the club at the forefront of the women's game globally. 🤩💫 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 28, 2026

Anche il presidente del club, Tony Bloom si è espresso sul progetto in corso: "Questo impianto ha attirato un interesse senza precedenti a livello locale, nazionale e internazionale. Uno stadio femminile è essenziale per la continua crescita della squadra. Crediamo che ciò contribuirà a rafforzare la nostra capacità di attirare talenti di alto livello, sviluppando le nostre giovani giocatrici e creando un senso di appartenenza attorno al calcio femminile".

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