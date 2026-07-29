Il futuro di Sebastiano Esposito, le voci di mercato e il progetto rossoblu sono stati al centro dell'intervento di Pietro Accardi negli studi di Sky Sport. Il direttore sportivo del Cagliari ha voluto fare chiarezza sul centravanti italiano, ribadendo la fiducia del club nei suoi confronti.

Accardi e il caso Esposito: "Cinema mediatico"

Tra i temi principali affrontati dac'è stato inevitabilmente quello legato a. Negli ultimi giorni infatti, il classe 2002 è stato accostato a diversi scenari dicon coinvolti club di Serie A , ma il ds rossoblu ha ridimensionato la situazione con parole nette: "La situazione è che c'è stato un cinema mediatico di cui non siamo contenti", aggiungendo poi: "La realtà è che il giocatore è concentrato sul Cagliari. Ha già dimostrato di essere attaccato alla maglia, poi quello che succederà da qui a fine mercato lo scopriremo". Il messaggio della società è chiaro: Esposito resta un elementodel progetto, come testimoniano le successive parole di Accardi: "Sebastiano ha un contratto di 4 anni e crediamo molto in lui", ha spiegato il direttore sportivo, sottolineando anche il ruolo del club nel percorso didel giocatore.

CAGLIARI, ITALIA - 09 MAGGIO: Sebastiano Esposito del Cagliari in azione durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Udinese Calcio allo Stadio Sant'Elia il 09 maggio 2026 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Mercato Cagliari: profili giovani da inserire

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Nel corso dell'intervista a Sky Sport,ha parlato anche delle prossime mosse delsul mercato: il dirigente ha confermato l'interesse per, difensore italiano 21enne del, definendolo un profilo seguito a lungo: "È giovane, ha espresso per noi un buon calcio e ha molto margine di crescita. Speriamo di portarlo a Cagliari il prima possibile", ha spiegato il ds rossoblu.Tra i nomi monitorati c'è anche, attaccante spagnolo del, considerato in linea con le caratteristiche ricercate dal club, anche se non l'unico profilo valutato, come precisato da Accardi: "Abbiamo fatto delle chiacchierate con il suo procuratore, per capire se c'è la possibilità di approfondire. Ha caratteristiche che cerchiamo, ma non è l'unico che monitoriamo".