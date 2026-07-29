Il direttore sportivo rossoblu ha parlato di vari temi legati al mercato e, in particolare, anche del futuro di Sebastiano Esposito, talento del club
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Il futuro di Sebastiano Esposito, le voci di mercato e il progetto rossoblu sono stati al centro dell'intervento di Pietro Accardi negli studi di Sky Sport. Il direttore sportivo del Cagliari ha voluto fare chiarezza sul centravanti italiano, ribadendo la fiducia del club nei suoi confronti.
Accardi e il caso Esposito: "Cinema mediatico"Tra i temi principali affrontati da Accardi c'è stato inevitabilmente quello legato a Sebastiano Esposito. Negli ultimi giorni infatti, il classe 2002 è stato accostato a diversi scenari di mercato con coinvolti club di Serie A, ma il ds rossoblu ha ridimensionato la situazione con parole nette: "La situazione è che c'è stato un cinema mediatico di cui non siamo contenti", aggiungendo poi: "La realtà è che il giocatore è concentrato sul Cagliari. Ha già dimostrato di essere attaccato alla maglia, poi quello che succederà da qui a fine mercato lo scopriremo". Il messaggio della società è chiaro: Esposito resta un elemento centrale del progetto, come testimoniano le successive parole di Accardi: "Sebastiano ha un contratto di 4 anni e crediamo molto in lui", ha spiegato il direttore sportivo, sottolineando anche il ruolo del club nel percorso di crescita del giocatore.
Mercato Cagliari: profili giovani da inserireNel corso dell'intervista a Sky Sport, Accardi ha parlato anche delle prossime mosse del Cagliari sul mercato: il dirigente ha confermato l'interesse per Kofler, difensore italiano 21enne del Sudtirol, definendolo un profilo seguito a lungo: "È giovane, ha espresso per noi un buon calcio e ha molto margine di crescita. Speriamo di portarlo a Cagliari il prima possibile", ha spiegato il ds rossoblu.
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