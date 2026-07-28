Alla vigilia della Como Cup, Cesc Fabregas ha parlato del ritorno di Mancini come commissario tecnico della nazionale italiana. Il tecnico spagnolo ha affermato di apprezzare il nuovo CT dell'Italia da sempre, sin dai tempi dell'Inter.

Italia, senti Fabregas: "Ho sempre apprezzato Roberto Mancini"

LONDRA, INGHILTERRA - 11 LUGLIO: Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, festeggia con il trofeo Henri Delaunay dopo la vittoria della sua squadra nella finale del Campionato Europeo UEFA 2020 tra Italia e Inghilterra allo stadio di Wembley, l'11 luglio 2021 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Il nuovo corso di Roberto Mancini è iniziato. Tra tante polemiche, l'ex allenatore del Manchester City è tornato sulla panchina della nazionale italiana, forte del supporto di Malagò. Tra detrattori e sostenitori, il dibattito è appena cominciato. E a prenderne parte è stato anche Cesc Fabregas, allenatore del Como. Lo spagnolo, nella conferenza stampa alla vigilia della Como Cup, ha dichiarato il suo sostegno nei confronti del tecnico jesino.

I due, stando a quanto racconta l'ex Barcellona, sono stati molto vicini a lavorare insieme. "Ho sempre apprezzato Roberto Mancini, soprattutto quando era all'Inter. L'ho seguito anche quando era al Manchester City. Ho parlato con lui un paio di volte perché mi voleva lì". Il catalano ha parole buone anche per il Mancini uomo: "Mi è sempre sembrato una persona molto onesta, esigente, intelligente, un vincente".

Riguardo allo stile di calcio proposto dall'ex Lazio, Cesc non ha dubbi. "Un vincente che sviluppa un buon stile di gioco, come ha dimostrato con l'Italia vincendo gli Europei. Giocava un calcio offensivo, un po' come facevamo noi con la Spagna con giocatori come Jorginho, Barella e Verratti. Sono molto contento per lui".

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"Mi sento italiano"