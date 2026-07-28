Un viaggio in barca veneziana, alta cucina e servizi dedicati: il Venezia punta su un nuovo modello di 'hospitality' per l'avvicinamento alle gare casalinghe
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Il Venezia apre una nuova frontiera nel modo di vivere la tensione della partita. Non solo novanta minuti allo stadio, ma un percorso immersivo che parte dalla laguna e racconta l'anima della città attraverso un'esperienza esclusiva, dedicata a tifosi, aziende e ospiti internazionali.
Venezia, una partita vissuta nel cuore della lagunaIl club veneziano ha annunciato tramite i propri canali ufficiali il lancio della nuova 'Premium Hospitality Experience', un progetto che porta il concetto di matchday ad un livello superiore. Il protagonista dell'iniziativa sarà "La Serenissima", un'imbarcazione in stile tradizionale veneziano che accompagnerà gli ospiti verso lo stadio Pier Luigi Penzo, trasformando il trasferimento in parte integrante dell'evento. L'esperienza sarà riservata ad un numero limitato di partecipanti, circa 75 ospiti per ogni partita casalinga, con l'obiettivo di di garantire un servizio personalizzato e un'atmosfera più intima. Il pacchetto dovrebbe avere un costo indicativo intorno ai 500 euro e rappresenta una proposta unica nel panorama della Serie A per modalità e ambientazione.
Calcio, gastronomia e networkingLa nuova proposta del Venezia non si limita all'accesso alla gara, ma punta a creare un vero e proprio viaggio sensoriale. Gli ospiti potranno vivere momenti dedicati alla scoperta della città, alla tradizione veneziana e all'eccellenza gastronomica, con un format pensato anche per il pubblico corporate e per le relazioni business. L'iniziativa si inserisce nella strategia del club di sviluppare il proprio brand oltre il campo da gioco, valorizzando Venezia come elemento distintivo.
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Come riportato dalla nota pubblica, tuttavia "non finisce qui". Il club infatti scrive: "Nel corso della stagione, su invito del Club, il viaggio nelle acque della città diventerà anche la cornice di momenti unici, con l'occasione di incontrare da vicino proprietà, dirigenza e le voci più autorevoli del mondo Venezia".
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