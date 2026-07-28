Il Venezia apre una nuova frontiera nel modo di vivere la tensione della partita. Non solo novanta minuti allo stadio, ma un percorso immersivo che parte dalla laguna e racconta l'anima della città attraverso un'esperienza esclusiva, dedicata a tifosi, aziende e ospiti internazionali.

Venezia, una partita vissuta nel cuore della laguna

Calcio, gastronomia e networking

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Il club veneziano ha annunciato tramite i propri canali ufficiali il lancio della nuova ', un progetto che porta il concetto diad un livello superiore. Il protagonista dell'iniziativa sarà "La Serenissima", un'imbarcazione in stile tradizionale veneziano che accompagnerà gli ospiti verso lo stadio Pier Luigi Penzo, trasformando il trasferimento in parte integrante dell'evento. L'esperienza sarà riservata ad un numero limitato di partecipanti, circaper ogni partita casalinga, con l'obiettivo di di garantire un servizio personalizzato e un'atmosfera più intima. Il pacchetto dovrebbe avere un costo indicativo intorno aie rappresenta una proposta unica nel panorama della Serie A per modalità e ambientazione.La nuova proposta delnon si limita all'accesso alla gara, ma punta a creare un vero e propriosensoriale. Gli ospiti potranno vivere momenti dedicati alla scoperta della città, alla tradizione veneziana e all'eccellenza gastronomica, con un format pensato anche per il pubblico corporate e per le relazioni business. L'iniziativa si inserisce nelladel club di sviluppare il propriooltre il campo da gioco, valorizzando Venezia come elementoNegli ultimi anni la società ha lavorato, come dimostra anche lo sviluppo di collezioni dedicate al mondo lifestyle del club. "A bordo", scrive il Venezia, "tra allestimenti di design e un'offerta food & beveraggi di altissimo livello, ogni dettaglio racconta la città. Ci si ritrova cosi in uno spazio riservato dove un esclusivo cocktail bar consentirà di brindare e vivere l'attesa in un ambiente di networking ad alto valore".

Come riportato dalla nota pubblica, tuttavia "non finisce qui". Il club infatti scrive: "Nel corso della stagione, su invito del Club, il viaggio nelle acque della città diventerà anche la cornice di momenti unici, con l'occasione di incontrare da vicino proprietà, dirigenza e le voci più autorevoli del mondo Venezia".