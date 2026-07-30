La spedizione Mondiale dell'Argentina rischia di lasciare un segno ben oltre il campo. Dopo settimane di polemiche, la FIFA ha deciso di avviare un procedimento disciplinare che riguarda sia il controverso striscione sulle Isole Falkland, sia gli episodi di tensione verificatisi al termine della finale contro la Spagna.

Argentina, la FIFA avvia l'indagine

Il caso della striscione sulle Malvinas e gli scontri dopo la finale

Laha ufficializzato l'apertura di un procedimentonei confronti dellaa per una serie di presunte violazioni del Codice disciplinare emerse durante il Mondiale. Secondo quanto riportato dal The Guardian, tra le contestazioni figurano l'utilizzo di un evento sportivo per manifestazioni di natura, episodi di cattiva condotta della squadra, comportamentiorganizzativa e problemi di ordine pubblico legati ad alcune gare disputate dalla Seleccion. L'organismo internazionale ha precisato che tutte le parti coinvolte avranno la possibilità di presentare le proprie memorie difensive prima che il Comitato disciplinare assuma una decisione definitiva.Il primo episodio risale alla semifinale vinta dall'contro l'ad Atlanta. Al termine dell'incontro, alcuni calciatori hanno mostrato uno striscione con la scritta "Le Malvinas sono argentine", riferimento alla storica disputa territoriale tra Argentina e Regno Unito sullechiamate Malvinas dagli argentini. Il gesto ha provocato immediate reazioni politiche:aveva chiesto alladi intervenire, ricordando che il regolamento vieta l'esposizione di messaggi politici durante le competizioni ufficiali e anche il governo delle Falkland aveva definito il messaggioper un contesto sportivo.

LA PLATA, ARGENTINA - 29 LUGLIO: The Wolf, la mascotte ufficiale di Gimnasia y Esgrima La Plata, posa per le foto con una bandiera prima del torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra Gimnasia y Esgrima La Plata e River Plate allo stadio Juan Carmelo Zerillo il 29 luglio 2026 a La Plata, Argentina. La bandiera si riferisce al Territorio Britannico d'Oltremare delle Isole Falkland, situato al largo della costa dell'Argentina. L'Argentina contesta la sovranità britannica sulle isole e si riferisce a loro come Las Malvinas. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il secondo filone dell'indagine riguarda invece quanto accaduto dopo la finale del Mondiale, vinta 1-0 dalla Spagna contro l'Argentina. Al triplice fischio si sono verificati momenti di forte tensione, con una maxi rissa che ha coinvolto giocatori ma anche membri degli staff tecnici: tra i tesserati finiti sotto procedimento figurano Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada e il vice allenatore Roberto Ayala, accusati a vario titolo di comportamenti violenti o antisportivi. Secondo alcune testate, anche lo spagnolo Gavi sarebbe stato inserito tra i soggetti esaminati per la presunta condotta antisportiva.

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Le possibili conseguenze

Al momento non sono state comminate sanzioni. Ladarà infatti valutare le difese presentate dai diretti interessati prima di stabilire eventualiindividuali o provvedimenti nei confronti della. L'esito del procedimento potrebbe costituire un precedentesull'applicazione delle norme che vietano manifestazioni politiche e comportamenti violenti durante le competizioni internazionali.