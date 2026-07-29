Si allarga il fronte delle critiche nei confronti del nuovo progetto commerciale promosso dalla FIFA. Dopo la dura presa di posizione dell'UEFA. Anche la CONCACAF, la Confederazione che riunisce le federazioni calcistiche di Nord America, Centro America e Caraibi, ha espresso forti perplessità sul piano FIFA Forward Enterprise. La nuova società che l'organismo guidato da Gianni Infantino intende creare per gestire le proprie attività commerciali e aprire una quota del capitale a investitori privati.

Dopo l'UE arriva anche la CONCAF a schierarsi contro la FIFA

Al centro della contestazione non c'è soltanto il progetto in sé, ma soprattutto il metodo con cui sarebbe stato portato avanti. In una nota ufficiale. La CONCACAF ha infatti dichiarato di essere venuta a conoscenza dell'iniziativa soltanto attraverso le notizie diffuse dai media e, successivamente,Senza essere stata coinvolta preventivamente nel processo decisionale.

La Confederazione ha definito: "Profondamente preoccupante" l'assenza di un adeguato confronto su una questione ritenuta di fondamentale importanza per il futuro del calcio mondiale". Secondo la CONCACAF, un progetto di questa portata avrebbe dovuto essere discusso con gli organi di governo competenti e con tutte le parti interessate prima della sua presentazione pubblica.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA President Gianni Infantino has given member associations 53 days to decide whether to invest $40M each in a new World Cup investment plan.



Countries that choose not to take part would reportedly receive $10M instead.



One source described the proposal… pic.twitter.com/4QjqCHz6fX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 29, 2026

Nel comunicato viene inoltre ribadito un principio considerato essenziale: chi guida il calcio internazionale ha il dovere di operare esclusivamente nell'interesse dello sport. Per questo motivo, ogni scelta strategica dovrebbe basarsi su criteri di trasparenza. Buona governance e una visione orientata al lungo periodo, evitando decisioni unilaterali che possano incidere sull'equilibrio dell'intero movimento calcistico.

La presa di posizione della CONCACAF arriva a poche ore dalle critiche espresse dall'UEFA. Che aveva giudicato il progetto come un passo oltre i limiti che le istituzioni calcistiche dovrebbero rispettare. Sottolineando i rischi legati all'ingresso di capitali privati nella gestione delle attività commerciali della FIFA. Il dissenso di due delle principali confederazioni continentali rappresenta un nuovo ostacolo per la FIFA e per il presidente Gianni Infantino. Il dibattito è destinato a proseguire nelle prossime settimane. Con il tema della governance del calcio mondiale che si conferma sempre più centrale nel confronto tra le istituzioni internazionali.