Vozinha firma per il club cileno dopo essere diventato un'icona mondiale nella Coppa del Mondo: l'estremo difensore capoverdiano giocherà per il Colo-Colo
Vozinha al Monumental: il Colo-Colo è pronto ad accogliere il portiere
Dal Mondiale 2026 conquistato dalla Spagna al Sudamerica, la favola di Vozinha non ha intenzione di fermarsi. Il portiere di Capo Verde, diventato uno dei volti più amati dell'ultima Coppa del Mondo, ha trovato una nuova squadra e firmato per il Colo-Colo, club cileno.
Vozinha al Colo-Colo: è ufficialeAdesso c'è anche l'ufficialità: il Colo-Colo ha annunciato l'ingaggio di Josimar Jose Evora Dias, ormai conosciuto dal mondo intero come Vozinha, che vestirà la maglia dello storico club cileno dopo aver conquistato il pubblico del Mondiale con le sue prestazioni. Stando al comunicato, l'estremo difensore del Capo Verde ha firmato un contratto di sei mesi, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, iniziando cosi la sua prima esperienza nel calcio sudamericano. Il suo esordio è previsto per il 16 agosto contro l'O'Higgins, mentre il club ha ottenuto un'eccezione per consentirgli di indossare sulla maglia il celebre soprannome 'Vozinha', ormai diventato un vero e proprio marchio riconoscibile in tutto il mondo.
Il successo: come il Mondiale ha cambiato la sua carrieraSe prima dell'estate Vozinha era un portiere apprezzato soprattutto dagli addetti ai lavori, il Mondiale ha cambiato completamente la sua carriera. Con parate decisive contro nazionali di altissimo livello, il numero uno di Capo Verde ha trascinato la propria selezione oltre la fase a gironi, trasformandosi in uno dei simboli della competizione. Parallelamente è esploso anche il fenomeno mediatico con i suoi profili social che hanno registrato una crescita impressionante, passando da poche decine di migliaia di follower a milioni di appassionati provenienti da ogni parte del mondo. Meme, video della parate, contenuti virali e la sua storia personale hanno contribuito a renderlo uno degli atleti più discussi del torneo, facendo conoscere il suo nome anche a chi fino a quel momento non aveva mai seguito il calcio africano.
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