Dal Mondiale 2026 conquistato dalla Spagna al Sudamerica, la favola di Vozinha non ha intenzione di fermarsi. Il portiere di Capo Verde, diventato uno dei volti più amati dell'ultima Coppa del Mondo, ha trovato una nuova squadra e firmato per il Colo-Colo, club cileno.

Vozinha al Colo-Colo: è ufficiale

Adesso c'è anche l'ufficialità: ilha annunciato l'ingaggio di Josimar Jose Evora Dias, ormai conosciuto dal mondo intero come, che vestirà la maglia dello storico club cileno dopo aver conquistato il pubblico delcon le sue prestazioni. Stando al comunicato, l'estremo difensore del Capo Verde ha firmato un contratto di, con opzione diper un'ulteriore stagione, iniziando cosi la sua prima esperienza nel calcio sudamericano. Il suo esordio è previsto per il 16 agosto contro l', mentre il club ha ottenuto un'eccezione per consentirgli di indossare sulla maglia il celebre soprannome 'Vozinha', ormai diventato un vero e proprioriconoscibile in tutto il mondo.

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 27 MARZO: Vozinha, portiere di Capo Verde, rilancia il pallone durante la partita delle FIFA Series tra Cile e Capo Verde all'Eden Park, il 27 marzo 2026 ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

Il successo: come il Mondiale ha cambiato la sua carriera

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Se prima dell'estateera un portiere apprezzato soprattutto dagli addetti ai lavori, ilha cambiato completamente la sua. Con parate decisive contro nazionali di altissimo livello, il numero uno diha trascinato la propria selezione oltre la fase a gironi, trasformandosi in uno dei simboli della competizione. Parallelamente è esploso anche il fenomenocon i suoi profili social che hanno registrato unaimpressionante, passando da poche decine di migliaia di follower adi appassionati provenienti da ogni parte del mondo. Meme, video della parate, contenuti virali e la sua storia personale hanno contribuito a renderlo uno degli atleti più discussi del torneo, facendo conoscere il suo nome anche a chi fino a quel momento non aveva mai seguito il calcio africano.L'approdo alrappresenta il proseguimento di unasportiva che ha conquistato tifosi di ogni continente: a quarant'anni, quando molti colleghi pensano già al ritiro,ha invece trovato una nuova opportunità in uno dei club più prestigiosi del Sudamerica, dimostrando comepossano ancora fare la differenza ai massimi livelli e come, soprattutto, il 'meglio' avviene sempre quando meno te lo aspetti.