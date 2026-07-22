La Premier League continua a riscrivere le regole del calciomercato. Anche nell'estate 2026 i club inglesi stanno dimostrando una potenza economica senza eguali, mettendo a segno operazioni da cifre record e consolidando il dominio finanziario del campionato più ricco del mondo.

Secondo quanto riportato da Marca, la finestra estiva è iniziata con investimenti impressionanti e diversi club hanno già stabilito il nuovo record per l'acquisto più costoso della propria storia. Una tendenza destinata a proseguire nelle prossime settimane, considerando che il mercato è ancora aperto e molte trattative di primo piano devono ancora entrare nel vivo.

Morgan Rogers guida la classifica dei trasferimenti

Il colpo simbolo dell'estate è quello del

, che ha investito

per assicurarsi

dall'Aston Villa. Un'operazione che entra di diritto nella storia del calcio inglese.

Con questa cifra, il 23enne è diventato il giocatore più costoso mai acquistato da un club di Premier League, superando il precedente primato detenuto da Moisés Caicedo, arrivato sempre ai Blues per 133 milioni di sterline. Rogers diventa inoltre il calciatore più pagato nella storia del Chelsea, davanti anche a Enzo Fernández, acquistato per circa 121 milioni di sterline.

L'enorme investimento è stato reso possibile anche grazie alle importanti cessioni concluse dal club londinese. Il Chelsea ha infatti incassato circa 150 milioni di euro dalle partenze di Marc Cucurella, Andrey Santos e Tyrique George, oltre al ricco indennizzo ricevuto dal Manchester City per l'ingaggio dell'allenatore Enzo Maresca.

ISTANBUL, TURKEY - MAY 20: Morgan Rogers of Aston Villa celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Europa League Final 2026 match between SC Freiburg and Aston Villa FC at Besiktas Park on May 20, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Manchester City e Tottenham non stanno a guardare

Anche il

ha firmato uno degli affari più importanti dell'estate acquistando

dal Nottingham Forest per

. Si tratta del trasferimento più oneroso nella storia dei Citizens, superando il precedente record stabilito con l'arrivo di

.

Il Tottenham ha invece battuto ogni primato interno con l'acquisto di Sandro Tonali, costato 116 milioni di euro, mentre gli Spurs hanno investito anche 99 milioni di euro per Mateus Fernandes, confermando la volontà di costruire una rosa sempre più competitiva.

Anche altri club hanno aggiornato i propri record: l'Aston Villa ha investito 60 milioni di euro per Johan Manzambi, mentre il Brighton ha speso 54 milioni di euro per assicurarsi Luka Vušković.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - JUNE 9: Sandro Tonali of Italy during the FIFA 2026 Qualifier between Italy and Moldova at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on June 09, 2025 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Gli acquisti più costosi dell'estate 2026

Secondo i dati riportati da

, questa è attualmente la classifica dei dieci trasferimenti più onerosi del mercato estivo:

Morgan Rogers (Chelsea) – 137,3 milioni

Elliot Anderson (Manchester City) – 135 milioni

Sandro Tonali (Tottenham) – 116 milioni

Mateus Fernandes (Tottenham) – 99 milioni

Anthony Gordon (Barcellona) – 80 milioni

Gonçalo Ramos (Milan) – 74 milioni

Jérémy Jacquet (Liverpool) – 63,6 milioni

Johan Manzambi (Aston Villa) – 60 milioni

Jan Paul van Hecke (Tottenham) – 60 milioni

Marco Palestra (Chelsea) – 57 milioni

Un dato colpisce più di tutti: otto dei primi dieci acquisti più costosi dell'estate sono stati effettuati da club inglesi. Le uniche eccezioni sono il Barcellona, con Anthony Gordon, e il Milan, che ha puntato su Gonçalo Ramos.

CAGLIARI, ITALY - APRIL 11: Marco Palestra of Cagliari in action during the Serie A match between Cagliari Calcio and US Cremonese at Stadio Sant'Elia on April 11, 2026 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Oltre 1,5 miliardi di euro già investiti

Il dominio della Premier League emerge anche osservando la spesa complessiva dei vari campionati europei. Secondo i dati di

, riportati da

, i club inglesi hanno già investito

in nuovi acquisti.

Un dato impressionante se confrontato con gli altri principali tornei europei. La Serie A occupa il secondo posto con 589,4 milioni di euro, seguita dalla Bundesliga con 434,6 milioni, dalla Liga con 307,1 milioni e dalla Ligue 1 con 247,9 milioni.

Il divario è enorme e conferma ancora una volta la superiorità economica della Premier League, capace di attrarre i migliori talenti grazie a disponibilità finanziarie irraggiungibili per la maggior parte dei club europei. E considerando che la sessione estiva è ancora lontana dalla chiusura, è molto probabile che questi numeri siano destinati ad aumentare ulteriormente nelle prossime settimane.