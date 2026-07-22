In questa sessione di calciomercato estiva la Premier League si è resa protagonista di colpi da capogiro
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La Premier League continua a riscrivere le regole del calciomercato. Anche nell'estate 2026 i club inglesi stanno dimostrando una potenza economica senza eguali, mettendo a segno operazioni da cifre record e consolidando il dominio finanziario del campionato più ricco del mondo.
Secondo quanto riportato da Marca, la finestra estiva è iniziata con investimenti impressionanti e diversi club hanno già stabilito il nuovo record per l'acquisto più costoso della propria storia. Una tendenza destinata a proseguire nelle prossime settimane, considerando che il mercato è ancora aperto e molte trattative di primo piano devono ancora entrare nel vivo.
Morgan Rogers guida la classifica dei trasferimentiIl colpo simbolo dell'estate è quello del Chelsea, che ha investito 137,3 milioni di sterline per assicurarsi Morgan Rogers dall'Aston Villa. Un'operazione che entra di diritto nella storia del calcio inglese.
Con questa cifra, il 23enne è diventato il giocatore più costoso mai acquistato da un club di Premier League, superando il precedente primato detenuto da Moisés Caicedo, arrivato sempre ai Blues per 133 milioni di sterline. Rogers diventa inoltre il calciatore più pagato nella storia del Chelsea, davanti anche a Enzo Fernández, acquistato per circa 121 milioni di sterline.
L'enorme investimento è stato reso possibile anche grazie alle importanti cessioni concluse dal club londinese. Il Chelsea ha infatti incassato circa 150 milioni di euro dalle partenze di Marc Cucurella, Andrey Santos e Tyrique George, oltre al ricco indennizzo ricevuto dal Manchester City per l'ingaggio dell'allenatore Enzo Maresca.
Manchester City e Tottenham non stanno a guardareAnche il Manchester City ha firmato uno degli affari più importanti dell'estate acquistando Elliot Anderson dal Nottingham Forest per 135 milioni di sterline. Si tratta del trasferimento più oneroso nella storia dei Citizens, superando il precedente record stabilito con l'arrivo di Jack Grealish.
Il Tottenham ha invece battuto ogni primato interno con l'acquisto di Sandro Tonali, costato 116 milioni di euro, mentre gli Spurs hanno investito anche 99 milioni di euro per Mateus Fernandes, confermando la volontà di costruire una rosa sempre più competitiva.
Anche altri club hanno aggiornato i propri record: l'Aston Villa ha investito 60 milioni di euro per Johan Manzambi, mentre il Brighton ha speso 54 milioni di euro per assicurarsi Luka Vušković.
Gli acquisti più costosi dell'estate 2026Secondo i dati riportati da Marca, questa è attualmente la classifica dei dieci trasferimenti più onerosi del mercato estivo:
- Morgan Rogers (Chelsea) – 137,3 milioni
- Elliot Anderson (Manchester City) – 135 milioni
- Sandro Tonali (Tottenham) – 116 milioni
- Mateus Fernandes (Tottenham) – 99 milioni
- Anthony Gordon (Barcellona) – 80 milioni
- Gonçalo Ramos (Milan) – 74 milioni
- Jérémy Jacquet (Liverpool) – 63,6 milioni
- Johan Manzambi (Aston Villa) – 60 milioni
- Jan Paul van Hecke (Tottenham) – 60 milioni
- Marco Palestra (Chelsea) – 57 milioni
Un dato colpisce più di tutti: otto dei primi dieci acquisti più costosi dell'estate sono stati effettuati da club inglesi. Le uniche eccezioni sono il Barcellona, con Anthony Gordon, e il Milan, che ha puntato su Gonçalo Ramos.
Oltre 1,5 miliardi di euro già investitiIl dominio della Premier League emerge anche osservando la spesa complessiva dei vari campionati europei. Secondo i dati di Transfermarkt, riportati da Marca, i club inglesi hanno già investito 1,55 miliardi di euro in nuovi acquisti.
Un dato impressionante se confrontato con gli altri principali tornei europei. La Serie A occupa il secondo posto con 589,4 milioni di euro, seguita dalla Bundesliga con 434,6 milioni, dalla Liga con 307,1 milioni e dalla Ligue 1 con 247,9 milioni.
Il divario è enorme e conferma ancora una volta la superiorità economica della Premier League, capace di attrarre i migliori talenti grazie a disponibilità finanziarie irraggiungibili per la maggior parte dei club europei. E considerando che la sessione estiva è ancora lontana dalla chiusura, è molto probabile che questi numeri siano destinati ad aumentare ulteriormente nelle prossime settimane.
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