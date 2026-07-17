Il Mondiale femminile del 2031 si giocherà negli Stati Uniti. La FIFA ha sciolto uno dei principali nodi legati all'assegnazione della competizione, confermando la candidatura nordamericana come unica rimasta valida al termine della procedura. Il torneo tornerà così negli USA, già sede delle edizioni del 1999 e del 2003, anche se restano ancora da definire alcuni aspetti relativi all'organizzazione con gli altri Paesi della Concacaf coinvolti nel progetto. Secondo quanto riportato dall'Ansa, la decisione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del calcio femminile a livello mondiale.

La candidatura nordamericana e le parole di Giuliani

, che aveva manifestato il proprio interesse insieme ad altre federazioni della Concacaf. Dopo il ritiro e l'assenza di candidature concorrenti ritenute valide, la FIFA ha confermato che sarà proprio questo progetto a ospitare la Coppa del Mondo femminile del 2031. Nei prossimi mesi verranno completati tutti gli ultimi passaggi formali e organizzativi che porteranno all'assegnazione definitiva del torneo.

MAIORCA, SPAGNA - 5 GIUGNO: Alexia Putellas della Spagna osserva la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027. Tra Spagna e Inghilterra allo Stadio di Son Moix il 5 giugno 2026 a Maiorca, Spagna. (Foto di Rafa Babot/Getty Images)

Andrew Giuliani, direttore esecutivo della White House Task Force per i Mondiali, ha accolto con entusiasmo la decisione della FIFA, dichiarando: "So che hanno già comunicato al Presidente che gli Stati Uniti ospiteranno il Mondiale femminile del 2031, e credo che sarà davvero fantastico". Giuliani ha poi ribadito la posizione dell'amministrazione americana: "è importante che a giocare nel Mondiale femminile siano donne e non uomini biologici", richiamando la politica adottata dalla Casa Bianca sul tema.

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Il 2035 verso il Regno Unito

In questo caso la candidatura presentata da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord è l'unica ritenuta valida dalla FIFA. La quale punta a riportare la competizione nel Regno Unito. L'assegnazione ufficiale delle due edizioni è attesa nel corso del Congresso FIFA previsto per il 2026. L'assenza di concorrenti rende ormai delineato il quadro delle future sedi della manifestazione.