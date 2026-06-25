Si chiude definitivamente il rapporto tra il Parma e Fabio Pecchia. Dopo l'esonero arrivato nei mesi scorsi e il successivo avvicendamento con Cristian Chivu, passato poi all'Inter, il club emiliano ha ufficializzato anche la risoluzione anticipata del contratto dell'allenatore. Si tratta dell'ultimo passaggio formale che mette fine a un ciclo iniziato nell'estate del 2022 e culminato con il ritorno dei gialloblù in Serie A. Da oggi Pecchia non è più legato contrattualmente al Parma e potrà quindi valutare liberamente nuove opportunità professionali.

La nota ufficiale del club

di aver esercitato l'opzione per il recesso anticipato dell'accordo che legava Fabio Pecchia alla società fino al 30 giugno 2027. Nel comunicato viene precisato che, a partire da oggi, il tecnico non è più sottoposto ad alcun vincolo contrattuale con il club.

PARMA, ITALIA - 24 AGOSTO: Fabio Pecchia, allenatore del Parma Calcio, reagisce dopo la partita di Serie A tra Parma e Milan allo Stadio Ennio Tardini il 24 agosto 2024 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Una decisione che chiude definitivamente ogni rapporto tra le parti dopo la separazione tecnica avvenuta nella scorsa stagione e permette sia alla società sia all'allenatore di programmare il futuro senza ulteriori legami.

Questo il comunicato ufficiale: "Parma Calcio 1913 comunica di aver esercitato l'opzione per il recesso anticipato del contratto in essere con l’allenatore Fabio Pecchia, il cui accordo era in scadenza il prossimo 30 giugno 2027. L’allenatore, pertanto, non risulta più essere sottoposto a vincoli contrattuali con il Club a partire dalla giornata di oggi, giovedì 25 giugno 2026".

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Si chiude un ciclo importante

, Fabio Pecchia lascia un ricordo importante nella storia recente del Parma. Durante la sua esperienza sulla panchina gialloblù ha guidato la squadra al ritorno in Serie A. Contribuendo alla crescita di numerosi giovani e alla costruzione di un progetto che aveva convinto il club a rinnovargli il contratto fino al 2027 nell'autunno del 2024. Oggi quella firma viene archiviata definitivamente con la risoluzione anticipata, consentendo al tecnico di guardare avanti e valutare nuove proposte. Il Parma prosegue il proprio percorso con una nuova guida tecnica.