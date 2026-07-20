Il primo giorno da calciatore della Fiorentina è stato ricco di emozioni per Viery. Il giovane difensore brasiliano, arrivato dal Grêmio come uno degli investimenti più importanti del mercato viola, si è presentato con grande serenità, mostrando idee chiare sul proprio futuro. Durante la conferenza stampa ha alternato sorrisi e riflessioni, raccontando le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del club toscano e soffermandosi anche su un dettaglio che ha incuriosito immediatamente tifosi e giornalisti: il suo nome.

Il classe 2005 ha spiegato di essere arrivato a Firenze con la voglia di crescere, imparare e conquistare il proprio spazio in un campionato che considera tra i più competitivi e formativi del panorama mondiale.

"La Serie A è il massimo": la scelta della Fiorentina e le sue ambizioni

Tra le frasi che hanno maggiormente colpito durante la presentazione c'è stata quella dedicata al calcio italiano. "La Serie A è il massimo", ha affermato Viery, spiegando come il campionato italiano rappresentasse uno deglidella sua carriera. Il difensore ha raccontato di aver seguito il torneo fin da bambino e di considerarlo il luogo ideale per migliorare soprattutto dal punto di vista tattico.

FIRENZE. ITALIA - 19 LUGLIO: Viery Fernandes Santos Lopes della Fiorentina osserva il gioco durante la partita amichevole tra la Prima Squadra della Fiorentina e la Fiorentina Under 20, disputata al Viola Park il 19 luglio 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images).

"Sono davvero felice di questa nuova fase della mia vita e della mia carriera", aveva già scritto nel messaggio pubblicato dopo l'ufficialità del trasferimento, parole che ha confermato anche davanti ai giornalisti. Viery ha poi spiegato di essere rimasto colpito dal progetto illustrato dalla Fiorentina e dalla fiducia dimostrata nei suoi confronti. "Sono qui per crescere e aiutare la squadra", ha ribadito, sottolineando come il suo unico pensiero sia lavorare ogni giorno per conquistarsi minuti e fiducia. Dal punto di vista tattico ha inoltre chiarito di sentirsi a proprio agio in più ruoli della linea difensiva. "Posso giocare sia da difensore centrale che da terzino", una disponibilità che potrà rappresentare una risorsa importante per lo staff tecnico viola durante la stagione.

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Il retroscena sul nome dedicato a Bobo Vieri e il futuro in maglia viola

Il momento più curioso della conferenza è arrivato quando è stato interrogato sull'origine del suo nome. La risposta ha strappato un sorriso anche ai presenti. "Mio padre mi ha chiamato così per", ha raccontato il brasiliano, spiegando come il padre fosse un grande estimatore dell'ex centravanti dellae dell' Inter . Un omaggio che testimonia quantofosse apprezzato anche in Sudamerica negli anni migliori della sua carriera. Naturalmente il nuovo acquisto viola ha un ruolo completamente diverso, essendo un difensore moderno, fisicamente strutturato e dotato di buona qualità nell'impostazione dell'azione.

La Fiorentina ha deciso di investire su di lui perché ne apprezza il potenziale e ritiene che possa diventare un elemento importante nel medio-lungo periodo. Per Viery, invece, l'obiettivo è uno solo: adattarsi rapidamente al calcio italiano e dimostrare che la fiducia riposta dalla società è stata ben ripagata. Il percorso sarà graduale, ma il giovane brasiliano sembra avere le idee molto chiare. Le prime parole pronunciate da giocatore viola trasmettono entusiasmo, umiltà e grande voglia di migliorare, qualità che a Firenze sperano possano accompagnarlo lungo un percorso ricco di soddisfazioni.