Il caso legato ad Andrea Pirlo continua a far discutere il calcio italiano. Dopo le dichiarazioni dell'ex centrocampista, che ha spiegato di aver appreso di non essere più candidato alla panchina della Nazionale, è arrivata anche la presa di posizione del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Il ministro non ha nascosto il proprio rammarico per una vicenda che avrebbe potuto essere gestita in maniera diversa. Invitando tutto il movimento a lasciarsi alle spalle le polemiche e a concentrarsi sul futuro.

Abodi non usa giri di parole: "Adesso c'è da recuperare una brutta figura"

Intervenendo a margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza, il ministro ha commentato con toni molto netti quanto accaduto nelle ultime ore. Per Abodi, la rinuncia di Pirlo alla possibilità di guidare gli Azzurri è, aggiungendo che tutti avrebbero preferito un epilogo differente.

Il ministro ha infatti evidenziato come siano mancate tempestività e comunione di intenti nella gestione dell'intera situazione, elementi che avrebbero probabilmente evitato le polemiche esplose intorno alla scelta del commissario tecnico. Il concetto è stato poi sintetizzato in una frase destinata a far discutere: "Adesso c'è da recuperare una brutta figura".

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Il caso Pirlo apre interrogativi sulla gestione della Nazionale

Le parole del ministro arrivano in un momento particolarmente delicato per il calcio italiano. Dopo che Pirlo ha annunciato di aver saputo di non essere più candidato al ruolo di commissario tecnico, il dibattito si è spostato soprattutto sulle modalità con cui è stata gestita la vicenda., al centro dell'attenzione c'è infatti il percorso che ha portato a questo epilogo e l'immagine trasmessa all'esterno.

L'intervento di Abodi sembra andare proprio in questa direzione. Il ministro non entra nel merito delle scelte tecniche, ma richiama l'attenzione sulla necessità di ricostruire credibilità, compattezza e fiducia attorno alla Nazionale. Un messaggio che suona come un invito a chiudere rapidamente una vicenda che ha alimentato polemiche e discussioni. Con l'obiettivo di consentire al calcio italiano di ripartire su basi più solide e con maggiore chiarezza istituzionale.