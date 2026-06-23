Giovedì sera, quando fischierà l'inizio di Tunisia-Olanda a Kansas City, Katia Itzel García non farà muovere solo il pallone. Farà fare un passo in avanti a tutto il movimento sportivo. La FIFA ha sciolto le riserve e ha scelto proprio lei per un debutto che profuma di storia. Sarà infatti la prima donna messicana a dirigere una partita della Coppa del Mondo maschile, la terza in assoluto nella storia del calcio dopo la francese Stéphanie Frappart in Qatar e l’americana Tori Penso in questa edizione.

Insieme a lei, a correre sulla linea laterale, ci sarà un'altra bandiera del Messico: l'assistente Sandra Ramírez. A completare la squadra ci penseranno lo spagnolo José Enrique Naranjo e il quarto uomo paraguaiano Juan Gabriel Benítez.

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Katia Itzel García, una carriera scandita di record

Katia Itzel García sembra aver preso l'abitudine di arrivare dove nessuna connazionale era mai riuscita prima. Due anni fa, a Parigi, è stata la prima messicana a fischiare in unduranteda brividi tra. L'anno scorso ha concesso il bis nellae. In questo Mondiale avevamo già iniziato a vederla a bordo campo come, ma adesso i riflettori sono tutti per lei, al centro del rettangolo verde.

LONDRA, INGHILTERRA - 1 FEBBRAIO: L'arbitro Katia Itzel Garcia durante la finale della FIFA Women's Champions Cup 2026 tra Arsenal Women FC e SC Corinthians all'Arsenal Stadium il 1° febbraio 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

Un traguardo così grande che è rimbalzato fino ai palazzi della politica. La sindaca Claudia Sheinbaum, durante la sua conferenza stampa mattutina, ci ha tenuto a farle i complimenti pubblicamente: "Molte congratulazioni a Katia. Vedete come vengono infranti tutti gli stereotipi. È un esempio per dimostrare che le donne possono essere tutto ciò che desiderano".

Oltre il campo, contro il sessismo

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Fuori dal campo, Katia Itzel García usa la stessa determinazione che mostra con il fischietto in bocca. Come ambasciatrice dici ha messo la faccia più volte, parlando apertamente del sessismo e della violenza digitale che colpiscono le donne nello sport.Per lei non è mai stata una strada in discesa, e lo ha raccontato senza filtri in un recente post sui social che suona come un manifesto per le prossime generazioni: "Diventa la 'pazza', 'l'imbranata', 'la piantagrane', 'l'insopportabile', 'l'intensa'; sì, perché è quello che la gente dirà quando sarai determinata a realizzare i tuoi sogni, non a qualsiasi costo, ma dando priorità ai tuoi valori e ideali, al tuo senso di giustizia e alla perseveranza. Perché per raggiungere grandi traguardi, devi essere fedele a te stessa!".

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