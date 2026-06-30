Se siete tra quelli che pensano che il calcio sia solo questione di schemi, preparazione atletica e diagonali difensive, fareste meglio a fare un viaggio in Ghana. O, quantomeno, a fare un giro sui social in questi giorni. C’è un uomo che sta rubando la scena a stelle del calibro di Messi e Mbappé senza nemmeno allacciarsi gli scarpini. Si chiama Nana Kwaku Bonsam, di professione fa lo stregone, e nelle ultime ore ha deciso di lanciare una bomba che sta togliendo il sonno a un intero Paese: l’Argentina verrà eliminata da Capo Verde.

Sì, avete capito bene. Secondo il veggente africano, gli Squali Blu scriveranno la storia all'Hard Rock Stadium di Miami, rispedendo a casa i campioni del mondo in carica prima ancora di vedere gli ottavi di finale. Una follia? Forse. Ma prima di liquidare la faccenda con una risata, conviene dare un'occhiata a quello che è successo pochi giorni fa.

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La "gabbia spirituale" dello stregone su Harry Kane

Bonsam è diventato l'idolo indiscusso del web durante la fase a gironi. Poco prima del match tra Inghilterra e Ghana, aveva annunciato pubblicamente di aver messo nel mirino Harry Kane . Niente di cattivo, sia chiaro: "Non gli auguro un infortunio grave", aveva spiegato con una certa dose di fair play mistico. "Basterà un piccolo incantesimo per bloccarlo contro la mia nazionale. Devo fare il mio lavoro per aiutare il Ghana".

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 27 MARZO: Vozinha di Capo Verde lancia il pallone durante la partita della FIFA Series tra Cile e Capo Verde all'Eden Park il 27 marzo 2026 ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

Il bello è che ha funzionato. Quella partita è finita 0-0 e l’attaccante del Bayern Monaco, che finora aveva timbrato il cartellino in ogni singola presenza, è rimasto a secco, quasi ipnotizzato dai difensori ghanesi. Finita la paura, lo stregone ha mostrato anche il suo lato umano: "Sono il più potente del mondo, ora libererò Kane così potrà tornare a segnare. Non è un mio nemico, anzi, presto chiamerò mio figlio Harry". Puntuale come un orologio svizzero, l'inglese è tornato in campo contro Panama e ha firmato il tabellino nel 2-0 finale.

Il tabù africano e la maledizione da sfatare

Adesso, però, i poteri di Bonsam minacciano l'Albiceleste.", ha sentenziato lo sciamano, senza ammettere repliche.

Per la squadra di Scaloni si tratta di un incrocio storicamente scivoloso. L'Argentina ha sfidato le nazionali africane sette volte nella sua storia, ma non è mai arrivata al dentro o fuori della fase a eliminazione diretta. Il bilancio complessivo sorride ai sudamericani con sei vittorie, quasi tutte contro la Nigeria, ma c'è un precedente che evoca spettri terribili: la sconfitta all'esordio di Italia '90 contro il Camerun di François Omam-Biyik.

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I tifosi argentini, si sa, vivono di scaramanzia quasi quanto di calcio. E l'idea che uno stregone con il 100% di precisione abbia deciso di schierarsi con i ragazzi di Capo Verde trasforma questa partita in qualcosa di molto più complicato di un semplice turno di Coppa del Mondo.

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